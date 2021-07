Primeira-dama entrega cestas básicas a guias de turismo de Chapada dos Guimarães

Sessenta e quatro guias de turismo de Chapada dos Guimarães receberam, nesta terça-feira (06.07), cestas básicas do programa Vem Ser Mais Solidário. A primeira-dama do Estado, Virginia Mendes fez as entregas, na sede da Secretaria de Turismo do município.

“É uma honra poder estar aqui em Chapada dos Guimarães, uma cidade que tenho um grande amor. A pandemia prejudicou a renda de muitas famílias, ainda mais do setor de turismo e o nosso programa Vem Ser mais Solidário vai garantir a segurança alimentar dessas famílias”, disse Virginia Mendes.

A coordenadora da Associação de Guias e Condutores de Chapada dos Guimarães, Alinne Assunção, foi uma das beneficiadas e afirmou que os alimentos vão ajudar os profissionais do setor, afetados financeiramente pelas restrições impostas pela pandemia da Covid-19. “A gente agradece por este auxílio social e atenção que estão tendo com os guias de turismo”.

Para o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Cesar Miranda, a entrega das cestas básicas “vai minimizar as dificuldades desta classe que sofreu muito com a pandemia da Covid-19”.

“O turismo foi um dos setores que paralisaram as atividades logo no início da pandemia e ainda não tem uma data para a retomada definitiva. As cestas básicas deste programa, liderado pela primeira-dama Virginia Mendes, vão ajudar na alimentação dessas famílias, até que todo o setor possa retomar suas atividades por completo”, afirmou o secretário.

O prefeito de Chapada dos Guimarães, Osmar Froner, destacou as ações promovidas pelo Governo de Mato Grosso para auxiliar famílias impactadas pela pandemia.

“A política social do Governo de Mato Grosso tem ajudado as pessoas de todo o Estado e aqui no município de Chapada não foi diferente. Os programas Ser Família Emergencial, Vem Ser Mais Solidário e Aconchego, coordenados pela primeira-dama Virginia Mendes, estão contribuindo muito para minimizar o sofrimento das famílias. Temos uma enorme gratidão pela primeira-dama e o governador Mauro Mendes por essa contribuição”, declarou o prefeito.

O vereador Benedito Edmilson de Freitas Filho, conhecido como Bozó, reforçou a fala do prefeito de que os programas liderados pela primeira-dama “representam muito na vida de pessoas que pouco tem”.

“Ela tem esse olhar de amor e atenção para as famílias mais necessitadas e todos esses programas são importantes para dar um alento para os que mais precisam. Posso dizer que a primeira-dama é um anjo na vida dessas famílias, garantindo alimento e aconchego nesses dias tão difíceis”, disse Bozó.

Além das entregas aos guias de turismo, as famílias de Chapada dos Guimarães já foram atendidas com 700 cestas básicas, do programa Vem Ser Mais Solidário, e 2.225 cobertores, do Programa Aconchego. Além disso, o governo entregou 1.059 cartões do auxílio Ser Família Emergencial, para compra de alimentos por famílias em extrema pobreza do município.

Segundo dados da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), desde abril de 2020, o programa já atendeu mais 1,7 milhão de pessoas, levando em conta a distribuição de 430 mil cestas básicas, que são acompanhadas por kits de higiene e limpeza.

Cada cesta básica contém: arroz, feijão, macarrão, óleo, sal, açúcar, café, farinha de trigo, sardinha, extrato de tomate. Além disso, possui item de limpeza e higiene pessoal: sabonete, sabão em barra, água sanitária e detergente líquido.

Também participaram das entregas o adjunto de Turismo, Jefferson Moreno, a primeira-dama do município de Chapada dos Guimarães, Hélia Mello, e o secretário municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente, Alexandre Parreira.