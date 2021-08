Primeira-dama Kika Dorilêo apresenta produção artística das redeiras de Limpo Grande

Golpistas estão novamente se passando pelo prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat, para pedir dinheiro aos contatos telefônicos do Chefe do Executivo Municipal. Pela terceira vez neste ano, criminosos voltaram a utilizar a imagem do gestor em conversas de whatsapp que terminam com o pedido de dinheiro, via Pix. A nova tentativa vem por meio do telefone de número 65-9664-2583. Um novo Boletim de Ocorrências já foi registrado pelo prefeito Kalil.

Duas outras tentativas de estelionato já haviam sido denunciadas pela Secretaria de Comunicação de Várzea Grande (Secom/VG), uma no mês de fevereiro e outra em junho.

Na tentativa dessa manhã, as mensagens tiveram cunho mais intimista, com o interlocutor se passando por um servidor de segundo escalão que estaria numa suposta “reunião na Assembleia Legislativa” e que precisava de dinheiro para “pagar um fornecedor”. O tom da conversa chama à atenção e se mostra mais elaborado do que nas tentativas anteriores.

O prefeito pede aos seus contatos, que porventura venham sofrer a tentativa de golpe, que ignorem os pedidos, como forma de debelar o golpe.

O alerta feito pelo prefeito vale para todos os cidadãos que forem surpreendidos com pedido dessa natureza, via whatsapp. “Vale tentar contato com a pessoa que está com a imagem vinculada ao pedido para checar a veracidade da mensagem”.

Assim como da última vez – por meio do número de telefone 66 99725-2468 -, a Procuradoria do Município já formalizou nova denúncia junto aos órgãos responsáveis com registro de boletim de ocorrência. “A prefeitura de Várzea Grande solicitou a apuração dos fatos e punição dos responsáveis que estão se utilizando desse meio para aplicar o golpe em pessoas idôneas e bem intencionadas”, informa o secretário de Comunicação, Marcos Lemos.