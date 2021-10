Primeira-dama Kika Dorilêo se torna madrinha de honra das redeiras e incentiva produções de peças artesanais

Ampliar a parceria conjunta entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Várzea Grande garantindo o investimento de recursos públicos e a execução de obras consideradas essenciais nos setores de abastecimento de água, pavimentação asfáltica, educação, social, segurança pública e lazer delinearam as tratativas do encontro do vice-governador Otaviano Pivetta e do prefeito Kalil Baracat que se reuniram no Paço Couto Magalhães.

“Temos um entendimento construído com o Governo do Estado junto ao governador Mauro Mendes e que agora está sendo reafirmado pelo vice-governador Otaviano Pivetta, que foi prefeito de Lucas do Rio Verde por vários mandatos e sabe da importância do apoio do Governo de Mato Grosso para os municípios fazerem o enfrentamento dos problemas, pois o cidadão mora na cidade e aqui é onde eles devem ser resolvido”, disse o prefeito Kalil Baracat sinalizando que na mesma proporção que o Governo do Estado investe em Várzea Grande, a administração municipal complementa com recursos próprios os valores aplicados.

O vice-governador Otaviano Pivetta, que estava acompanhado pelo secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, César Miranda, assinalou que o interesse do Governo do Estado é assegurar investimentos voltados para atender as demandas da população e os municípios e busca nos prefeitos e nas estruturas municipais como dar dinâmica, celeridade e resolutividade aos pedidos de obras e ações.

“O prefeito Kalil Baracat e sua equipe de trabalho têm demonstrado empenho e dedicação na busca de soluções para os problemas de Várzea Grande e nosso papel enquanto Governo do Estado é ser indutor, auxiliar e buscar parcerias que tenham como meta final atender a cidade e a sua população nas suas necessidades como a questão do abastecimento de água, pavimentação asfáltica de ruas e avenidas e também nas ações voltadas para a Educação e da implantação do Parque Tecnológico que será um gerador de novos profissionais, novas indústrias, criando emprego e renda e agregando valores para a economia que em Mato Grosso é voltada para o agronegócio”, explicou Otaviano Pivetta.

O vice-governador reafirmou o compromisso do Governo de Mato Grosso através da atuação do governador Mauro Mendes e sua equipe em ajudar a administração municipal a encontrar solução para a questão do abastecimento de água e para o esgotamento sanitário. “Segundo a OMS – Organização Mundial da Saúde, para cada R$ 1,00 (um real) investido em abastecimento de água potável ou esgoto sanitário, se economiza uma média de R$ 3,00 (três reais) a R$ 5,00 (cinco reais) em saúde pública, pois 92% das doenças contraídas pelas pessoas é decorrente da falta de água potável e esgoto sanitário”, frisou ele, assinalando que as obras de uma nova Estação de Tratamento de Água – ETA Chapéu do Sol, para captar, tratar, armazenar e distribuir 250 litros por segundo ou 21,6 milhões de litros por dia contribuirão definitivamente para solucionar a questão da falta de água na segunda maior cidade de Mato Grosso.

O vice-governador Otaviano Pivetta e o prefeito Kalil Baracat frisaram ainda que estes novos investimentos que se somarão as obras da ETA Grande Cristo Rei que será entregue ainda em outubro deste ano com capacidade de captar, tratar e distribuir 320 litros por segundo ou 27.648 milhões de litros por dia e mais uma nova ETA que está sendo licitada por Várzea Grande de outros 150 litros por segundo ou 12.960 milhões de litros por dia vão dobrar a atual produção de água da cidade e solucionar o problema em definitivo.

“Estamos trabalhando sem descanso para honrar o nosso compromisso, feito durante as eleições, de solucionar a questão da água em Várzea Grande e essa é e continuará sendo a principal missão de nossa gestão”, disse o prefeito Kalil Baracat, enaltecendo o apoio recebido por parte do Governo do Estado através do vice-governador Otaviano Pivetta, do senador Jayme Campos, da Assembleia Legislativa, da bancada federal, enfim de todos que desejam ver uma Várzea Grande melhor para todos.