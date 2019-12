Primeira-dama leva pelo segundo ano roupas à população com preço simbólico e viés social

A Prefeitura de Cuiabá retomou, nesta semana, a obra de recuperação da malha asfáltica da Avenida Coxipó Mirim, localizada no bairro Dr. Fábio I. A intervenção no local é realizada com o objetivo de solucionar um problema crônico na estrutura da via que recebe diariamente um grande fluxo de veículos. O trabalho faz parte do planejamento do Município de melhoria na mobilidade urbana da Capital.

O projeto, executado por determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, é coordenado pela Secretaria de Obras Públicas, envolve a reconstrução da pavimentação e também a edificação da rede de drenagem. Dessa forma, além de assegurar uma boa trafegabilidade aos motoristas, o trabalho possibilitará que a vazão da água aconteça com maior eficiência, evitando alagamentos na região e aumentando a durabilidade do asfalto.

“Na época em que foi construída, a Coxipó Mirim não recebeu a implantação do sistema de drenagem de águas pluviais e isso impacta negativamente na pavimentação. Já fizemos diversas ações de tapa-buraco, mas ela precisava passar por esse processo de reconstrução. Estávamos fazendo as readequações necessárias no projeto executivo e, agora, damos andamento ao trabalho iniciado”, explica o secretário Vanderlúcio Rodrigues.

Na primeira etapa da obra, foi implantado todo manilhamento ao longo da avenida e ainda a construção das galerias pluviais. Com a conclusão dessa parte, uma equipe atual, neste momento, na fase de recapeamento da via. O trabalho foi retomado a partir do entroncamento com a Avenida Dante Martins de Oliveira e seguirá até via de entrada do bairro Três Barras.

A ação faz parte do Minha Rua Asfaltada, implantado em 2017 com a meta de universalizar o benefício da pavimentação. Até o momento, são 47 bairros atendidos pelo programa, levando em consideração as obras finalizadas, em execução e também aquelas que, neste momento, passam pelo processo de licitação. No Dr. Fábio I, a Prefeitura também já investiu mais de R$ 16 milhões em de 17 quilômetros de pavimentação.