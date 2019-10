Primeira-Dama participa da abertura do Outubro Rosa na Prefeitura de Cuiabá

O movimento popular conhecido como “Outubro Rosa” tem sido realizado mundialmente com o objetivo de compartilhar informações sobre o câncer de mama, promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

E sempre valorizando os servidores da Prefeitura de Cuiabá, a primeira-dama Marcia Pinheiro convida todas as colaboradoras municipais para participarem de uma manhã de palestras e orientações voltadas para a prevenção do câncer de mama, nesta terça-feira (8), às 9 horas no auditório da Prefeitura de Cuiabá.

Além da abertura oficial da campanha que será realizada pela primeira-dama do município, os servidores contarão com palestras das integrantes da Associação MT Mamma. O objetivo desta ação é levar a informação sobre a doença, sintomas, prevenção e tratamento. Pois, uma vez bem informadas, poderão constatar mais cedo a patologia, caso apareça e por consequência, quanto mais cedo for o diagnóstico, maiores são as chances de cura.

De acordo com Márcia Pinheiro, é fundamental que este assunto seja destacado todos os anos para as mulheres, ainda mais quando se vê tantos casos novos da doença sendo descobertos. Ela destaca que por ser uma gestão humanizada, o cuidado vai além dos servidores e este ano conta também com Campanha ‘Bem Me Quer’, que vai contar com exames preventivos para os cânceres de mama e de colo de útero, ofertados pelo Projeto Carreta Saúde da Mulher, por meio do Serviço Social do Comércio (SESC), “Este mês vamos valorizar ainda mais as mulheres que trabalham na nossa gestão e as mulheres que moram na nossa Capital”, destaca a primeira-dama.