Primeira-dama promove jantar dançante na Pastoral do Migrante em Cuiabá

21/12/2019 5

A prefeita de Várzea Grande, Lucimar Sacre de Campos, e o governador do Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, inauguraram na noite dessa sexta-feira, 20 de dezembro, a obra de duplicação da Avenida Senador Filinto Muller. Considerada uma das maiores obras de intervenção rodoviária municipal deste ano no Estado a obra foi finalizada com uma economia de R$ 5,2 milhões entre o processo licitatório que tinha preços iniciais de R$ 31 milhões e foram contratados por R$ 23 milhões e a conclusão da mesma com um saldo positivo de R$ 1,2 milhão que serão devolvidos ao Governo Estadual e revertidos para a construção do Parque Ambiental Bernardo Berneck. O compromisso de repassar novamente os recursos através de convênio foi firmado pelo governador Mauro Mendes durante a inauguração.

Finalizada em R$ 27 milhões, sendo R$ 20 milhões oriundos de convênio com o Governo Estadual, o que caiu para R$ 18,8 milhões com a devolução dos R$ 1,2 milhão e R$ 7 milhões de recursos próprios da Prefeitura de Várzea Grande, onde R$ 5 milhões foram utilizados nas intervenções de obras e R$ 2 milhões para desapropriações, a nova avenida beneficiará 25 bairros e ao menos 60 mil pessoas da região oeste da cidade.

“A duplicação e pavimentação somam 10 km, sendo 05 km de ida e 05 km de volta. A obra também agrega galerias de água pluvial, meio-fio, calçada em toda sua extensão e novos postes com iluminação em LED”, detalhou a prefeita Lucimar Sacre de Campos durante entrevista. Já em seu discurso de inauguração, a gestora acrescentou que com a Avenida Senador Filinto Muller, “Várzea Grande ganha um novo traçado, um novo corredor comercial. A Filinto Muller interliga com a Avenida Júlio Campos, com a Rodovia Mário Andreazza e com a Rodovia Imigrantes. Isso sem falar que ela corta a cidade, interligando os bairros da Região Oeste da cidade com o Centro e o Cristo Rei. Ela inicia próximo ao aeroporto Marechal Rondon e chega até à Rodovia dos Imigrantes”, destacou.

“Assim que a prefeita Lucimar Campos fizer o repasse assinaremos um termo de intenção para revertermos esse recurso e seja iniciada a obra do Parque Berneck. Entregar dinheiro público para quem trabalha e faz é edificante. Inaugurar uma obra como esta significa respeito à população e a seus impostos pagos. Com certeza este é um importante presente e representa muito para o futuro da cidade”, afirmou o governador Mauro Mendes, lembrando que foi prefeito de Cuiabá e conhece a realidade dos gestores municipais e as dificuldades.

O governador também se comprometeu com a conclusão de uma nova penitenciária para o município, em março de 2020 e afirmou se espelhar na gestão da Prefeita Lucimar Campos para levar a todo Estado obras de infraestrutura, saúde e educação.

Lucimar Sacre de Campos também agradeceu aos Poderes constituídos que contribuíram para finalização da obra. “Agradeço aqui ao ex-governador Pedro Taques por ter feito o convênio e iniciado a construção da via, ao atual governador Mauro Mendes por ter compreendido a importância desta obra e ter continuado o repasse de recursos para sua conclusão. À Assembleia Legislativa, na figura de seu ex-presidente Guilherme Maluf e do atual presidente, deputado Eduardo Botelho, que também contribuíram para aprovação dos recursos. Aos deputados Federais, aos vereadores da nossa cidade que nos apoiam, e, ao senador Jayme Campos que foi um grande incentivador e lutou ao meu lado para finalização desta via. Obrigada também ao povo de Várzea Grande que é trabalhador e merecia a duplicação desta Avenida”.

O senador Jayme Campos destacou que a obra é estruturante e anunciou a segunda etapa do programa de pavimentação asfáltica comandado pela prefeita Lucimar Sacre de Campos, que em 2020 beneficiará com pavimentação urbana todos os bairros da região oeste da cidade. “A partir de 05 de janeiro, serão mais de 200 km de pavimentação. Obras que são possíveis porque aqui em Várzea Grande o dinheiro de impostos pagos pela população e pelos empresários são aplicados em favor do povo. Em todas as áreas como assistência social, saúde, educação e infraestrutura. A prefeita Lucimar mudou a forma de fazer gestão pública, preocupada com o índice de desenvolvimento urbano, total transparência e serviço prestado, seu trabalho angaria mais de 80% de aprovação junto à sociedade várzea-grandense”, afirmou Jayme Campos.

O trabalho que a família Muller prestou para Mato Grosso foi destacada por todos as autoridades presentes e enfatizada durante a fala do deputado federal Emanuel Pinheiro Neto. “A via é uma homenagem à dedicação de todos os Muller aqui presentes, em especial a um dos homens que marcou o nome de Mato Grosso no País: Filinto Muller, o qual foi presidente do Senado Federal”.

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado estadual Eduardo Botelho, lembrou que a obra começou após uma conversa da Casa Estadual de Leis com o senador Jayme Campos e a prefeita Lucimar, e que prontamente o pedido foi atendido e levado ao Governo do Estado.

Fábio Tardin, presidente da Câmara de Vereadores de Várzea Grande, discursou representando seus pares e enfatizou a finalização da Avenida Filinto Muller, após dois anos de obras, como sendo a realização de um sonho para a população que reside em seu entorno e a valorização que os imóveis da região passam a ter.

Segundo o secretário de Viação, Obras e Urbanismo, Luiz Celso de Moraes, a duplicação tornou a Avenida Senador Filinto Muller em uma via moderna, rápida, segura e que permite acesso desde o Aeroporto Marechal Rondon até a Rodovia dos Imigrantes, por onde passam cerca de 35 mil veículos diariamente. “Além da duplicação da avenida que agora possui calçamento em toda sua extensão, iluminação em LED, canteiro central, sinalização adequada, realizamos intervenções adequadas e seguras nas entradas dos bairros, como no Água Vermelha, no Jardim Paula II e Itororó. Também foi necessário realizar desapropriações que ocorreram dentro da lei, sem acarretar problemas ou ações, isso porque a Prefeitura conduziu um processo justo e transparente Também foram respeitados as leis ambientais e os projetos de impacto ambiental da duplicação urbana”, disse o secretário.

ENTRA PARA A HISTÓRIA DA CIDADE – Após o descerramento da placa de inauguração foi selado junto ao totem um cápsula do tempo contendo fotos históricas e documentos da abertura da Avenida, bem como a assinatura do moradores e comerciantes que residem e trabalham ao entorno da Avenida Filinto Muller como objetivo de registrar marcar a nova Avenida na história da cidade. “Queremos abri-la daqui há dez anos, para lembrar quem faz parte da história de sua abertura, sua construção e de quem mais precisa dela, que é a população. Isso sem falar que será um artefato que entra para a história da cidade”, acrescentou a prefeita Lucimar Sacre de Campos.

A história do homenageado Filinto Mulher foi prestigiada por diversos integrantes da família Muller e seu legado foi relatado por um dos seus sobrinhos-netos presentes, o ex-reitor da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Frederico Muller.

Projetada pelo arquiteto Oscar Arine entre os anos 1973 e 1977, quando este foi secretário de Obras da gestão do prefeito de Várzea Grande Júlio Campos, a Avenida Senador Filinto Muller teve seu traçado original a partir do Jardim Aeroporto até a região do bairro São Mateus, porém foi inaugurada inicialmente pelo gestor, seus 05 km iniciais.

“Há 45 anos já imaginávamos a integração das regiões centrais e periféricas de Várzea Grande. Sua abertura e pavimentação inicial ocorreu em meados de 1973 e 1975 quando abrimos seu traçado desapropriando chácaras, imóveis, realocando delegacia, igreja e outros”, lembrou o ex-prefeito Júlio Campos.

Também em seu discurso, Júlio Campos, citou que em 1985, seu irmão e prefeito Jayme Veríssimo de Campos estendeu em via de mão única a Avenida Filinto Muller da Veterinária Martins até à Avenida Imigrantes. “Nossa visão futurista de uma cidade pujante edificou a Avenida Júlio Campos do Aeroporto até à Rua João Norberto de Barros, toda pavimentada, nas proximidades onde hoje está a Veterinária Martins, no centro de Várzea Grande. A interligamos com a Avenida Couto Magalhães. Posteriormente sua continuidade foi pavimentada na administração do prefeito Jayme Veríssimo de Campos. E Deus quis que esta obra fosse concluída na atual gestão da prefeita Lucimar Sacre de Campos, 45 anos depois de iniciada”, concluiu Júlio Campos.

BENEFICIADOS – Vitório Justino da Silva, morador da região oeste da cidade há 38 anos, confirmou que a duplicação e pavimentação significa um sonho para quem reside nos bairros em sua extensão. “Sofríamos muito com a falta dessa obra. É realmente a realização e um sonho. Facilita a vida de todos, às crianças e jovens que precisam estudar em outros bairros, o ir e vir diariamente ao trabalho. A prefeita Lucimar está de parabéns”, declarou.

Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Várzea Grande, David Pintor, que também é empresário e possui estabelecimento comercial na Avenida Filinto Muller, a obra significa muito para o setor empresarial. “A valorização do comercio ao entorno da Avenida, a facilitação aos bairros e para sair e entrar da cidade é um avanço imensurável que trará qualidade de vida para todos”, disse.

Além de populares e comerciantes da região a inauguração foi prestigiada pelo líder religioso da Paróquia Central de Várzea Grande, paróquia Nossa Senhora da Guia, padre Marcos Reis, o vice-governador Otaviano Pivetta, o vice-prefeito de Várzea Grande José Hazama e sua esposa Carol Hazama, secretários municipais e estaduais, o deputado estadual Wilson Santos, o comandante geral do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso coronel Alessandro Borges Ferreira, , o defensor público do Estado de Mato Grosso Clodoaldo Aparecido Gonçalves Queiroz, o diretor geral da Defensoria Pública de Várzea Grande Rodrigo Arruda e Sá, o comandante geral da Polícia Militar Estadual Coronel Assis, o comandante da força tática de Cuiabá Tenente Coronel Lara Filho, a delegada da Polícia Civil Elaine Fernandes, e vereadores municipais.

Por: Rafaela Maximiano – Secom/VG