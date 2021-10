Primeira-dama Virginia Mendes é a madrinha da Campanha Outubro Rosa 2021 da SES-MT

Nesta quinta-feira (30.09), a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, recebeu o convite para ser a madrinha oficial da Campanha Outubro Rosa 2021 da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT). O pedido veio através da diretora do Hospital Estadual Santa Casa, Patrícia Neves, e da secretária Adjunta de Gestão Hospitalar da SES-MT, Caroline Dobes. O pedido foi acolhido com muito carinho pela primeira-dama.

“Agradeço imensamente por esse convite, é uma causa importantíssima para nós do público feminino! É uma honra ser madrinha dessa campanha que irá atender milhares de mulheres nesse mês de outubro. Todos os meses são importantes, mas sabemos que o Outubro Rosa traz um chamamento especial para esse cuidado da saúde mamária. As mulheres precisam procurar os serviços de saúde para se prevenirem e ter os devidos cuidados. Aproveito para parabenizar toda equipe envolvida nessa ação, em especial a Secretaria Estadual de Saúde e ao Hospital Santa Casa, ao nosso secretário Gilberto Figueiredo, representado aqui pelas queridas Patrícia Neves e Caroline Dobes, que me trouxeram esse pedido tão especial”, enfatizou Virginia Mendes.

Segundo a diretora do Hospital Estadual Santa Casa, Patrícia Neves, a campanha precisava de uma madrinha que representasse muito bem o público feminino e a primeira-dama de Mato Grosso cumprirá com esse propósito. “A dona Virginia é uma mulher com governabilidade muito grande, de uma visão muita ampla na humanização. E quando pensamos em alguém para ser a madrinha dessa ação, de primeira nós falamos que tinha de ser ela, até pelo o que ela já vem desenvolvendo e na forma como ela atinge os lares e as pessoas. E nesse momento eu acho que o público feminino precisa ter como representante uma pessoa dessa garra, e foi nesse propósito que a convidamos”

No dia 04 de outubro, às 19 horas, será o lançamento da Carreta Outubro Rosa, no estacionamento do Hospital Estadual Santa Casa. A Campanha Outubro Rosa do HESC ofertará consultas médicas especializadas e exames para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer do colo do útero. As ações serão realizadas em forma de mutirão durante todo mês de outubro de 2021. O objetivo é que mulheres de baixa renda consigam acesso gratuito a esses serviços médicos, reduzindo também a fila do SUS. O público alvo são mulheres entre 40 e 69 anos de idade, usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS). A meta é realizar 1.840 consultas com mastologista, 3.312 consultas com ginecologista, 1.840 exames de mamografia, 3.312 exames de Papanicolau, 1.380 ultrassonografias de mama e 1.380 ultrassonografias ginecológicas.

“O Outubro Rosa é uma campanha oficial no calendário do Ministério da Saúde e como nós estamos vindo de um período pandêmico onde vários exames deixaram de ser ofertados ao público feminino, a campanha Outubro Rosa que será desenvolvida no Hospital Santa Casa atenderá essa demanda. As mulheres serão atendidas no intuito de fazer o reforço na prevenção, e pretendemos alcançar um público maior nesse momento. Toda demanda será puxada da regulação, onde há uma lista de espera já identificada e oficializada. A Santa Casa está fazendo a busca ativa nessa agenda, procurando por essas pessoas. Os atendimentos serão pré-agendados, então cada pessoa já saberá o dia da sua consulta e o qual procedimento irá realizar”, explicou a secretária Adjunta de Gestão Hospitalar da SES-MT, Caroline Dobes.