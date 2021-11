Primeira-dama Virginia Mendes presenteia príncipe Charles com rede das redeiras de Limpo Grande

Foto: Marcos Lopes

Para assegurar dignidade humana às mães enlutadas que perderam seus filhos em circunstâncias adversas seja antes, durante ou depois do parto, o deputado estadual Dr. Eugênio de Paiva (PSB) é autor do Projeto de Lei nº 222/21, que cobra da rede pública e privada de saúde espaço reservado para mães que perderam seus filhos. A iniciativa do parlamentar foi aprovada nesta quarta-feira (3) em segunda votação e segue para sanção do governo do estado.

Médico há mais de 20 anos com forte atuação na região Araguaia, Dr. Eugênio relata que sempre foi sensível ao tema e que viu, dentre as incumbências da atuação parlamentar, a oportunidade de formular um projeto que Lei que refletisse em mais humanidade para com as mães que duramente vivenciam este momento de tamanha dor.

“Atualmente, boa parte dos hospitais não garante à mãe o direito de ver, nem ao menos de se despedir do filho falecido. Além disso, elas acabam sendo colocadas na ala da maternidade, onde acordam durante a noite ouvindo o choro do bebê alheio e, não raro, precisam repetir aos profissionais do próprio hospital, durante as visitas de rotina, que o delas faleceu,” argumenta Dr. Eugênio.

Dr. Eugênio reitera a importância de mudar essa realidade para um tratamento mais humanizado às mãezinhas de luto. “Não há pergunta mais dolorosa do que: “onde está seu filho?” Ou ainda de ter que voltar para casa ser tê-lo nos braços. Por mais humanidade e tratamento diferenciado às mãezinhas de luto, peço ao Governo do Estado que sancione a nossa proposta”, pleiteou.

Sendo aprovado o Projeto de Lei, as unidades de saúde das redes pública e particular de saúde deverão ofertar às mães enlutadas acomodação, em leito ou ala, em área separada dos demais pacientes e gestantes, com atenção para saúde física e psicológica.