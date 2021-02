Primeira edição do Literarte abordará obras de Manoel de Barros e Zuma

A primeira edição do Clube de Leitura Literarte será realizada no próximo sábado (27.02), no Bairro Dr. Fábio, em Cuiabá. De acordo com o organizador do evento, Phelipe Moraes, o Literarte surge para “reaquecer o sentimento e proximidade com o saber, através da literatura, música, e outras expressões artísticas”.

Com o intuito de valorizar a cultura regional, a primeira edição do Liderart terá como tema as obras do poeta cuiabano Manoel de Barros, e da musicista Zuma. A programação inclui palestra, dinâmica em grupo, apresentação musical, oficina de redação, exposição de livros.

O projeto foi contemplado pelo Edital MT Nascentes da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). O evento é gratuito, voltado para jovens e adultos. Os interessados podem se inscrever AQUI. Os participantes receberão um kit contendo camiseta, máscara, livro e outros brindes.

De acordo com a organização do evento, o espaço é amplo e será respeitado o distanciamento entre os participantes, também será disponibilizado álccol em gel para higienização das mãos. O projeto conta com a colaboração de músicos, pedagogos e produtores culturais.

Moraes afirma que o projeto pode contribuir com a comunidade escolar e deseja manter encontros periódicos com a proposta de valorizar a cultura local. “Espero criar e formar um grupo sustentável, que através da literatura e música possa aprimorar a leitura, vocabulário, construção textual e aprendizado de conteúdos e temas relevantes para discussões em bairros onde há vulnerabilidade social”.

Serviço

1º Clube de Leitura Literarte – Edição Dr. Fábio

Local: Espaço Art Festas

Data: 27/02/2021 (sábado)

Horário: 17h

Local: Rua Ayrton Senna, 14 – Dr. Fábio – Cuiabá – MT

Inscrição: CLIQUE AQUI