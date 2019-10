Primeira edição do projeto Cuiabá Sempre Criança, foi um sucesso

No último dia de atividades do projeto Cuiabá Sempre Criança – 300 Motivos Para Sorrir, na quarta-feira (23), a Secretaria Municipal de Educação reuniu de uma só vez, no Ginásio Verdinho, no bairro Morada da Serra (Regional Norte), mais de 1.500 alunos de quatro Escolas Municipais de Educação Básica, sete Creches e sete Centros Municipais de Educação Infantil da região.

A primeira edição do projeto inédito da Prefeitura de Cuiabá foi um sucesso. Com contornos educativos e de lazer, em seis dias foram atendidos 10 mil alunos, na faixa etária dos 2 aos 5 anos, em comemoração ao Dia das Crianças. As atividades envolveram artistas, poesia, palhaços e muita música. Um total de 20 pessoas, supervisionadas por técnicos das unidades educacionais e assessores pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação atuaram diretamente na recreação.

“Fechamos com chave de ouro as atividades no Verdinho”, disse o produtor cultural Dário Scherner lembrando que só o fato das crianças participarem de brincadeiras lúdicas, em um ambiente fora da escola, já é uma motivação.

O diretor Wilson Siqueira, da Creche Afonso da Costa Ribeiro, localizada no Jardim União, um bairro carente, aplaudiu a iniciativa torcendo por novas edições do projeto. “Ver as crianças felizes é gratificante demais. Aqui elas puderam participar e viver momentos muito diferentes do seu cotidiano. A iniciativa foi boa. Trouxe motivação e crianças se divertiram com as brincadeiras, até aquelas mais tímidas, se soltaram”, avaliou o diretor da creche.

Também contente com o projeto, Rosângela de Jesus Souza Pereira, diretora do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Paulo Ronan, localizado na região da grande Morada da Serra, disse que são novos projetos e novas ideias, que melhoram o processo ensino aprendizagem. “As crianças ficaram felizes, se sentiram motivadas, e é isso, precisamos, investir na educação infantil. Parabéns ao prefeito Emanuel Pinheiro por ter esse olhar carinhoso e humano para as crianças e ao secretário Alex Viera Passos por trazer iniciativas inéditas para a Educação”, disse Rosângela.

Na avaliação da equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, responsável pela coordenação do projeto, os resultados foram muito positivos. “Do ponto de vista pedagógico, conhecer outros espaços e pessoas, brincar juntos, é fundamental e faz parte do desenvolvimento integral das crianças. Vamos trabalhar para realizar uma segunda edição do projeto Cuiabá Sempre Criança, ampliando o seu atendimento e, quem sabe, em 2020, possamos atender 100% dos estudantes da rede”, disse a professora Marcela Rezende Guimarães Martins, líder da Coordenadoria de Programas e Projetos.

300 Motivos Para Sorrir foi realizado nas quatro Regionais da Capital, para crianças matriculadas no Jardim I e II, Pré Escola I e II, de 59 unidades educacionais. As atividades começaram no dia 16 e terminaram no dia 23.