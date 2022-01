Primeira Lei Seca do ano prende 27 motoristas por embriaguez no interior do estado

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) vai disponibilizar terminais de computadores aos estudantes, pais e responsáveis que não têm acesso à internet ou que tenham dificuldades para solicitar vagas de novos alunos, por meio da Matrícula Web, em escolas estaduais de Cuiabá. Os computadores estarão disponíveis no órgão central da Seduc, nas Diretorias Regionais de Educação (DREs) e nas unidades escolares participantes da Matrícula Web.

As matrículas para os novos alunos começam nesta segunda-feira (10.01) nas escolas estaduais de Cuiabá e no período de 11 a 14 de janeiro de 2022, nas escolas dos demais municípios do Estado.

Computadores e uma equipe do setor de matrículas ficarão disponíveis na sede da Seduc para auxiliar no processo durante todo o período de inscrições (10 a 14 de janeiro de 2022).

Para os interessados em usar os computadores e que ainda não fizeram o cadastro é necessário estar presente na Seduc a partir das 7h30. O objetivo é dar mais agilidade no momento de preencher os dados e garantir a vaga. A sede da Seduc está localizada na Rua Engenheiro Edgar Prado Arze, 215, no Centro Político Administrativo.

Entre os documentos necessários para a matrícula estão: apresentação de documentos pessoais do pai, da mãe ou do responsável legal (RG e CPF); certidão de nascimento ou casamento do aluno; documentos pessoais do aluno (RG e CPF); fatura de consumo de Energia Elétrica da residência dos pais ou responsáveis atualizada; histórico escolar ou atestados de transferência; cartão atualizado de vacina do aluno (de acordo com a Lei Estadual nº 10.736, de 09 de agosto de 2018).

Para fazer a matrícula é necessário que os pais ou responsáveis já tenham realizado o cadastro de usuário pelo site da Secretaria Estadual de Educação (Seduc).

Trilha de Aprofundamento

Este ano, estudantes de 62 escolas estaduais devem informar, no ato da matrícula, qual será a Trilha de Aprofundamento da Área de Conhecimento ou a Trilha de Aprofundamento em Educação Profissional Tecnológica – (EPT) a ser cursada pelo estudante no ano letivo de 2022.

A Trilha de Aprofundamento é a área de conhecimento em que o estudante deseja se desenvolver, de acordo com as habilidades Ciências da Natureza e suas Tecnologias (biologia, física e química), Linguagens e suas Tecnologias (português, inglês, educação física e arte), Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (história, geografia, sociologia e filosofia), Matemática e suas Tecnologias, e Educação Profissional Tecnológica.

Ao acessar a página, será necessário selecionar a escola, turno, série/ano da Trilha de Aprofundamento que o estudante pretende cursar, por exemplo: 1º ano do Ensino Médio > Regular > Ano > 1º Ano Cien.Natureza.

O estudante poderá optar por adicionar uma trilha integrada, ou seja, com duas áreas do conhecimento, por exemplo: Ciências Humanas e Matemática, ou Linguagens e suas Tecnologias e Matemática, dependendo do que for disponibilizado por cada escola.

Tanto a matrícula como a seleção da área de conhecimento, devem ser feitas diretamente no Portal Matrícula Web 2022.

Após efetuar a matrícula online, o estudante maior de idade ou o pai/responsável pelo aluno menor de idade deverá comparecer na unidade escolar de opção para confirmação. Deverão estar munidos dos documentos exigidos na portaria.

