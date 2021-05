Primeiro encontro do CNA Jovem 2021 termina com debates sobre criatividade, liderança e superação de desafios

João Martins

Brasília (01/05/2021) – O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins, participou do lançamento da 86ª ExpoZebu, no sábado (01). A exposição, promovida pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) e considerada uma das maiores feiras de pecuária zebuína do mundo, acontece de forma virtual até o dia 9 de maio, com transmissão da ABCZ TV.

A solenidade contou com a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro; da ministra da Agricultura, Tereza Cristina; do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles; do presidente da ABCZ, Rivaldo Machado Borges Júnior; do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), Roberto Simões; do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco; do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, além de parlamentares, representantes dos governos federal e estadual, autoridades municipais e lideranças do setor produtivo.

João Martins destacou o caráter inovador da feira, pela primeira vez realizada em formato totalmente remoto, e o importante trabalho realizado pela ABCZ para a evolução das raças zebuínas no Brasil.

“O que a ABCZ está fazendo é uma verdadeira revolução dentro das exposições. O momento virtual veio para ficar e será difundido o mais rápido possível. É uma forma de mostrar a evolução do gado zebu e o trabalho dos produtores rurais, os grandes heróis que não deixaram, em nenhum momento, o Brasil ser desabastecido”, afirmou.

Tereza Cristina e Jair Bolsonaro

O presidente da República, Jair Bolsonaro, reforçou a importância do setor agropecuário para a economia brasileira e disse que trabalho realizado pelos produtores rurais orgulha o país.

“O homem do campo é um forte que não parou na pandemia e continuou na vanguarda da nossa economia. A galhardia, a coragem, a persistência e o patriotismo de vocês contagia a todos nós”, declarou.

Tereza Cristina lembrou que o Brasil tem o maior rebanho comercial do mundo e que o melhoramento genético tem permitido a produção de uma carne de qualidade para os consumidores brasileiros e de muitos países do mundo. Ela elogiou a criação do Projeto Integra Zebu, iniciativa da ABCZ que prevê a recuperação de pastagens degradadas no Triângulo Mineiro e na região do Alto Paranaíba.

“Esse programa vai trazer aquilo que o pecuarista sempre quis, que é integrar a conservação e a produção, porque elas andam em conjunto. O nosso país é a maior potência agro ambiental do mundo e não podemos ter dúvida disso”, disse.

Para o presidente da Faemg, Roberto Simões, o modelo virtual da 86ª ExpoZebu é inovador e possibilitará a participação de um número ainda maior de pessoas.

O presidente da ABCZ, Rivaldo Borges Júnior, lembrou que apesar do novo formato de realização, o objetivo da exposição segue sendo o de destacar a importância do zebu e do melhoramento genético das raças, além de valorizar o “trabalho árduo” realizado pelos pecuaristas de todo o Brasil mesmo com as limitações impostas pela pandemia.

