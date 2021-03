Primeiro encontro sobre iluminação cênica começa na segunda-feira (08)

Começa na próxima segunda-feira (08.03), às 8h, o 1º Meet Up de Iluminação Cênica de Mato Grosso. Com o objetivo de aquecer, fomentar e capacitar o mercado do setor no estado. O encontro oferece palestras, oficinas e trocas de experiência sobre iluminação cênica. As inscrições são gratuitas e estão abertas no site www.meetupdeiluminacaomt.com

A programação prossegue até a próxima quinta-feira (11.03) e contará com a participação de renomados profissionais da iluminação. Dentre os convidados estão Rodrigo Costa Assis, de Goiás, autor do livro Design da Iluminação, e Jamile Tormann, de Brasília, coordenadora dos cursos de pós-graduação em projetos de iluminação em parceria com o Instituto ESB. O evento também é voltado para arquitetos, já que a iluminação no âmbito da arquitetura é tema recorrente ao longo da programação.

Todas as atividades foram organizadas em consonância com o decreto estadual nº 836, de 1° de março de 2021 que atualiza as medidas para enfrentamento à covid-19 em Mato Grosso.

“Além dos protocolos de saúde e normas sanitárias, as atividades se encerrarão sempre às 18 horas, uma hora antes do horário previsto na normativa estadual. Outra medida é a limitação de participantes do evento a 50 pessoas por atividade”, destaca Rafael Cerigato, um dos organizadores do evento.

Selecionado no edital MT Nascentes da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) e viabilizado com recursos da Lei Aldir Blanc, 1º Meet Up de Iluminação Cênica de Mato Grosso é fruto de parceria entre Rafael Cerigato, diretor artístico e professor de dança e teatro, e Lourivaldo Rodrigues, empresário do ramo da iluminação.

Serviço

1º Meet Up de Iluminação Cênica de Mato Grosso

Data: 08 a 11 de março de 2021

Inscrições gratuitas pelo site: www.meetupdeiluminacaomt.com

Programação completa e mais informações também podem ser obtidas por meio do site

Com informações da Assessoria