Primeiro mandato e a certeza de que MT precisa de mudança, afirma Ulysses

Foto: FABLICIO RODRIGUES / ALMT

“Um ano de aprendizado, de muitos projetos, algumas decepções e a certeza de que o estado precisa de mudança”, assim inicia Ulysses Moraes quando lembra que já está próximo de completar um ano como deputado estadual. Ulysses, o mais jovem parlamentar cuiabano, foi eleito em 2018 para representar o 8º estado que mais cresceu neste último ano. No primeiro semestre, economizou mais de um milhão de reais dos recursos disponibilizados pela AL, e seu foco continua até o fim de sua gestão.

Hoje Mato Grosso possui mais de três milhões de cidadãos com a esperança de que o empenho do parlamentar em atuar contra a corrupção e defesa de uma política de transparência, com um perfil de que sua nova política será capaz de trazer renovação. Nestes meses, o parlamentar já soma 554 proposições em tramitação. Destas, uma moção de louvor, três projetos de lei complementar, 11 projetos de lei, 17 projetos de resolução, 19 moções de aplausos, 27 requerimentos e 476 indicações até a primeira quinzena de dezembro.

Dos inúmeros projetos e proposições, merecem destaque o projeto que barra a contratação de condenados pela Lei Maria da Penha de ocupar cargos comissionados; o requerimento cobrando explicações da Energisa referentes às inúmeras reclamações no estado; a lei que proíbe a apreensão de veículos com IPVA atrasado; as obras fiscalizadas que receberam apontamentos de irregularidades. Ele ainda lutou para beneficiar motoristas de aplicativo, propôs a redução de ICMS das faturas de energia elétrica e o fim da cobrança por estimativa das concessionárias, propôs o fim do voto secreto da Mesa Diretora Legislativa, garantiu a criação da lei de políticas públicas para saúde, propôs o fim de emendas para festas de carnaval, viajou para China a convite do governo chinês e recentemente esteve na COP25 em Madri, na Espanha, para cobrar os benefícios pela conservação ambiental de Mato Grosso.

Ulysses é membro de sete comissões na Casa: Comissão de Constituição, Justiça e Redação; Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte; Comissão de Segurança Pública e Comunitária; Comissão de Infraestrutura Urbana e de Transportes; Comissão de Revisão Territorial, dos Municípios e das Cidades; Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Previdência dos Servidores do Estado de Mato Grosso e também a Comissão Especial para Atualização do Texto da Constituição Estadual.

“Representar os eleitores e estar à frente das comissões em 2019 foi um verdadeiro desafio. Desempenhar o papel parlamentar de legislar, que é a elaboração de leis e contribuir com as decisões, fiscalizando se o estado está entregando o que anuncia ou que é de direito do cidadão, com o uso do dinheiro arrecadado, é um esforço gigantesco. Em 2020, vamos continuar mantendo o mandato colaborativo, aceitando sugestões e incluindo os eleitores”, finaliza Ulysses Moraes.