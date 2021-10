Primeiro-secretário recebe Moeda Honorífica da Polícia Militar

Foto: MAURICIO BARBANT / ALMT

Primeiro-secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado Eduardo Botelho (DEM), recebeu a Moeda Honorífica do 10° Batalhão da Polícia Militar de Cuiabá, pelos esforços, dedicação, zelo e relevantes serviços prestados à unidade policial militar. A entrega foi feita na Base Comunitária do Araés, nesta segunda-feira (18). Oportunidade em que debateram melhorias à Segurança Pública.

De acordo com o tenente coronel PM Luís Fernando Oliveira Dias, comandante do 10º Batalhão, é uma homenagem justa. “A moeda reconhece o deputado Botelho que está em todas as bases da polícia comunitária, acompanhando nosso trabalho, nos incentivando no sentindo de entregarmos melhor trabalho à população. Apresentamos algumas demandas ao deputado para continuar nos apoiando. Tudo isso demonstra que não se faz Segurança Pública sozinho, é o poder público, a Polícia Militar e a organização da sociedade”.

Para Botelho, é gratificante todo o trabalho. “É o reconhecimento do nosso trabalho, ficamos muito honrados em receber essa homenagem da Polícia Militar, nós que temos atuando muito pela segurança. Esse trabalho que vem sendo feito pelas policias, junto com os Consegs, envolvendo toda a comunidade, está dando resultado, os pequenos furtos estão diminuindo graças a essa parceria. Estamos juntos para dar todo apoio e fazer uma cidade mais segura para todos”, disse o deputado, ao garantir intermédio junto ao governo para viabilizar as reivindicações.

Também esteve em pauta melhorias à Segurança Pública, no Centro de Cuiabá. O parlamentar demonstrou preocupação com o centro histórico, que precisa garantir segurança às pessoas, aos visitantes. “O centro de Cuiabá tem uma incidência de furtos muito grande. O coronel nos deu a sugestão de trabalharmos na área social, para ajudar os moradores de rua, que precisam de tratamento e assistência social”, explicou o deputado.

Dessa forma, o coronel Esnaldo de Souza Moreira, comandante do CR1 Cuiabá, destacou o trabalho de Botelho e informou que será agendada uma reunião ampliada para formatar o trabalho na área social que será executado. “A parceria do deputado é fundamental, pois o deputado está sempre nas comunidades, buscando alternativas. Por isso, encaminhamos uma base piloto que seria ideal, com as forças de segurança e com o apoio do deputado Botelho. É possível que tenhamos uma base modelo aqui na baixada cuiabana, para que possamos aferir a qualidade do trabalho que vai ser prestado”, afirmou.

Anísio Guimarães, presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública (Conseg), reiterou a importância do apoio para melhorar as condições de trabalho. “A nossa base cuida mais de 18 bairros e temos apenas uma viatura e 20 policiais, Quer dizer, praticamente, sem condições de trabalhar. Seria muito importante ter aqui uma base piloto, trazendo o Corpo de Bombeiros e Polícia Civil pra cá, para trabalharmos como precisa. Acredito que o deputado Botelho, que sempre lutou incansavelmente e está diariamente nas bases, pode nos ajudar”, pediu.

Também participou o sub-comandante da Base Comunitária Araés, tenente Herbe.