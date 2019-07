Primeiro sorteio da Nota MT será realizado dia 08 de agosto

O primeiro sorteio mensal do programa Nota MT acontecerá no próximo dia 08 de agosto (quinta-feira) e premiará mais de mil consumidores mato-grossenses, com valores de R$ 500 e R$ 10 mil. Participam do sorteio os consumidores cadastrados que fizerem compras até esta quarta-feira (31.07) e solicitarem notas fiscais com CPF.

O primeiro sorteio terá a presença do governador Mauro mendes e dos secretários Rogério Gallo (Fazenda) e Emerson Hideki (Controladoria Geral).

O cronograma com as datas dos sorteios foi divulgado por meio da Portaria nº 104, publicada no Diário Oficial de segunda-feira (29.07). Ao longo deste segundo semestre de 2019 serão realizados cinco sorteios mensais, com prêmios de R$ 500 e R$ 10 mil e dois especiais, com prêmios de R$ 50 mil.

Os sorteios serão realizados com base na extração da Loteria Federal. Os mensais acontecerão na segunda quinta-feira de cada mês subsequente ao mês de referência dos bilhetes gerados. Já os sorteios especiais, acontecem nos dias 19 de setembro e 19 de dezembro.

Os bilhetes são gerados conforme o número de notas fiscais emitidas com o CPF do consumidor. Dessa forma, cada nota fiscal gera dois bilhetes, um para o sorteio mensal e outro para o sorteio especial, independente do valor da compra. Essa metodologia aumenta a chances dos participantes, que podem ganhar em um mesmo sorteio mais de um prêmio.

“Uma pessoa pode no final de um sorteio ganhar mais de uma vez, com bilhetes diferentes. Cada bilhete sorteado fica excluído do sorteio, mas os demais bilhetes continuam participando. Sendo assim, se uma pessoa possui 50 bilhetes, são 50 chances de ganhar. Aí basta a sorte de cada um, por isso quanto mais pedir nota fiscal com o CPF maiores são as chances de ser premiado”, explica o secretário de Fazenda, Rogério Gallo.

Gallo ressalta ainda que os bilhetes não são cumulativos, ou seja, a cada mês é preciso acumular novos bilhetes para os sorteios mensais. “Esse é um programa permanente, porém os bilhetes gerados não são cumulativos até para permitir que os consumidores tenham mais chances. Para o primeiro sorteio, que será dia 08 de agosto, valem as notas fiscais pedidas pelos consumidores até o dia 31 de julho. A partir de 1º de agosto as notas fiscais que foram emitidas valerão para o sorteio de setembro”.

Nos casos dos sorteios especiais, os bilhetes válidos para participarem serão aqueles gerados nos meses antecedentes ao sorteio. Por exemplo, para o sorteio especial de setembro serão consideradas as notas fiscais emitidas com o CPF no período de 17 de junho a 31 de agosto.