Prioridade a diabéticos em rede de saúde vira lei em MT

O músico e compositor Kaiera, de 27 anos, lança nesta sexta-feira (07.05), em seu canal do Youtube, um EP com canções inéditas que reúnem suas vivências dos últimos dez anos. Os temas tratam do poder do movimento, amor e o equilíbrio dos dias – em busca do bem. O projeto foi contemplado no edital MT Nascentes, realizado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

O artista reside atualmente em Lucas do Rio Verde (332 km de Cuiabá). Natural de Mato Grosso do Sul, Kaiera tem como influências artistas nacionais como: O Rappa, Rael, Tim Maia, Ponto de Equilíbrio, Lenine e Djavan. No entanto, o compositor destaca que além da própria família, as pessoas que passaram pela sua vida, como seus companheiros músicos foram fonte de inspiração nessa trajetória.

O EP transita pelo reggae e a música popular. Entre as quatro canções lançadas estão “O bem”, que fala sobre o poder do bem e nas vibrações que cercam o mundo, “Existir” que trata da necessidade do movimento e exercer o poder da vida. “Acima de Tudo”, sobre o ser humano que se coloca acima de tudo e todos. Além de “Eu sabia”, que é uma letra de amor, onde o compositor revela ser a definição do momento em que vive, com esposa e um filho, a vida.

Com a pandemia, houve uma pausa nos shows, eis que o momento deixou tudo mais oportuno para expor as canções ao público. Kaiera resolveu nomear o EP de “A força do bem”, para motivar todos que precisam manter a positividade. “Como artista independente é a melhor forma de me lançar, amo o que faço e da forma que faço. Apesar de todo trabalho, é o que sei fazer. Quem sabe um dia seja diferente, mas me sinto bem em ser dono das minhas próprias ideias”, reflete.

O EP é a junção das habilidades do músico, entre elas, se autoproduzir. Ele mesmo gravou, mixou e masterizou todo trabalho. Kaiera contou ainda com os membros da banda, Rafael Rios (contra baixo), João Mantovani (bateria), João Nunes (guitarra) e Giovani Lussani (teclado). “É um momento de muito aprendizado. Tem momentos que a gente planta e outros que colhe, estou no meu momento de plantar ao fazer com que mais pessoas conheçam meu trabalho”, conclui.

Serviço

Lançamento do EP “A força do bem”

Data: 07 de maio de 2021 (sexta-feira)

Local: Canal do Kaieira, no Youtube