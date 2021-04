Política Agrícola e Logística Problemas de logística e infraestrutura nas rodovias são tratados com DNIT Entre as demandas estão a regularização dos acessos na BR-163, e o andamento das obras nas BR´s 242 e 158

29/04/2021

A logística é uma pauta que está no radar da atual gestão da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT), especialmente quando se trata do escoamento dos grãos. Diante deste cenário, o presidente da Aprosoja-MT, Fernando Cadore, se reuniu nesta quarta-feira (28.04), por videoconferência, com o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), general Antônio Santos Filho e o deputado federal, Neri Geller.

As demandas do produtor rural em relação às obras nas rodovias foram repassadas ao general Santos Filho. Entra elas, foi solicitada a regularização do acesso entre a BR-163 e as fazendas, onde o fluxo é intenso, sobretudo durante a safra. Na BR-242, foi questionado o andamento das obras do primeiro trecho que liga Santiago do Norte a Gaúcha do Norte, e o segundo, entre Gaúcha e Querência. Além das adequações na rodovia 158, que faz divisa com o município de Redenção no Pará.

“As dificuldades que nós, produtores rurais, encontramos em relação a logística e infraestrutura são inúmeras. Precisamos de soluções para conseguirmos garantir uma boa produtividade”, enfatizou Cadore, ao explicar que todas as deliberações oriundas da reunião serão repassadas à base.

O deputado Neri Geller, que participou da reunião se colocou à disposição para estas demandas. “Precisamos quebrar paradigmas e avançar. A agricultura fomenta a economia do nosso País. As obras vão ajudar o desenvolvimento do setor, sem gerar impactos ambientais”, ressaltou.

Por sua vez, o DNIT esclareceu como estão o andamento das obras nas rodovias. Na BR-158 têm dois contratos em andamento para restauração da pista, construção de pontes de concreto e acostamentos. A situação na BR-242 está em análise, aguardando estudos ambientais para dar o direcionamento. E sobre os locais onde tem acesso às propriedades no eixo da BR-163, o DNIT faz a autorização das obras, mediante apresentação de projeto pelos proprietários, para que estes façam a pavimentação, isto nos casos onde o trecho é de responsabilidade do órgão. “Os produtores rurais podem contar com o DNIT, vamos trabalhar em conjunto para atender todas as demandas da classe produtiva”, afirmou o general Santos Filho.

Além do presidente da Aprosoja-MT, participaram da reunião, o diretor Financeiro, Antonio Cavalaro, o diretor-executivo, Wellington Andrade, o diretor-executivo do Movimento Pro Logística, Edeon Vaz, e o consultor de Política Agrícola e Logística, Thiago Rocha.