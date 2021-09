Processo seletivo para contratação temporária ofertará 955 vagas na rede pública de Várzea Grande

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer vai abrir inscrições para processo seletivo simplificado e contratação temporária de profissionais da Educação para a prestação de serviços por tempo determinado e formação de cadastro reserva na rede pública de Várzea Grande.

De acordo com o Edital 001/2021 da SMECEL, a contração temporária de prestação de serviços por tempo determinado se destina a substituição de servidores efetivos e formação de cadastro de reserva para as Unidades Educacionais durante o ano letivo de 2022.

As inscrições começam no dia 28 de setembro e poderão ser feitas até o dia 31 de outubro. As inscrições serão feitas somente on-line através do endereço eletrônico do Instituto Selecon (https://selecon.com.br). O valor da inscrição será de R$ 35,00 para as funções de nível médio e de R$ 40,00 para professores/nível superior.

Os candidatos poderão solicitar a isenção do valor da inscrição do dia 25 até o dia 27 de setembro, desde que atenda os critérios previstos no Edital entre eles, estar desempregado, ser considerado hipossuficiente (renda baixa), ser doador regular de sangue e/ou de medula óssea.

Os documentos que comprovem as condições passíveis de isenção do pagamento da taxa de inscrição devem ser encaminhados, digitalizados, por meio eletrônico, no prazo, pelo endereço da Selecon, organizador do processo seletivo.

Estão sendo ofertadas 955 vagas em funções de nível médio e superior, com remuneração de R$ 1.231,88 e R$ 2.164,70 respectivamente. As vagas oferecidas no processo seletivo simplificado para o nível médio são para os cargos de Técnico Administrativo Educacional (TAE) – Agente Administrativo; Técnico de Suporte Administrativo Educacional (TSAE) – Técnico de Manutenção e Segurança da Infraestrutura Escolar, Técnico de Manutenção da Infraestrutura e Higienização Escolar, Técnico em Nutrição Escolar (merendeira/o) e Transporte Escolar e ainda Técnico de Desenvolvimento Educacional (TDE) – Técnico de Desenvolvimento Educacional Especializado (TDEE) e Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI).

Para o nível superior, as vagas oferecidas são para os cargos de Professor/Pedagogo, Professor/Matemática, Professor/História, Professor/Geografia, Professor/Ciências, Professor/Educação Física, Professor/Letras/Língua Estrangeira e Professor/Artes.

A seleção será feita em etapa única, de Avaliação de Títulos, de caráter eliminatório e classificatório, de acordo com a função e pontuação. A relação de inscritos para o envio de títulos, será divulgada no dia 12 de novembro e o resultado final do seletivo está previsto para 10 de dezembro. A contratação será pelo período de um ano, podendo ser prorrogada por igual período.

O secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Silvio Fidelis, explica que o processo seletivo simplificado tem como objetivo a contratação temporária de profissionais que irão atuar nas unidades educacionais da rede municipal de Várzea Grande em substituição aos servidores efetivos em férias, em licença ou afastamento temporário.