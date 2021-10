Procon Cuiabá orienta idosos sobre a importunação e excessos por parte das empresas operadoras de crédito

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, realiza na manhã deste sábado (23),das 8h às 11h30, o campeonato ‘Xomaninho’ – para categorias de base. O evento esportivo faz parte das comemorações do Dia das Crianças neste mês de outubro. As partidas de futebol serão realizadas no campo do Complexo Esportivo do Ginásio Dom Aquino.

Conforme a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Carlina Rabelo Jacob, no próximo ano, a final do ‘Xomaninho’ será realizada no Estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha. E neste primeiro evento, foram feitos convites para algumas escolinhas de futebol que irão montar suas equipes.

“Esse é um torneio teste e estamos fazendo e já programando um campeonato para o ano que vem na qual a final será disputado no Dutrinha. Só será equipes convidadas e ano que terá o mesmo campeonato para o torneio. No campeonato de 2022 será por inscrições por categoria de base do Xomaninho. Estamos incentivando a descoberta de novos craques e melhorar a qualidade de vida das crianças”, falou.

A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, também já programou para o próximo dia 30 de outubro a realização de novos jogos do Xomaninho, também na Ginásio Dom Aquino.