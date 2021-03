Procon Mato Grosso fiscaliza supermercados em cumprimento a Decreto Estadual

Em alusão à Semana do Ouvidor, a Controladoria Geral do Estado (CGE-MT) abriu inscrições para o 10º ciclo virtual do “Programa CGE ORIENTA – Estado Íntegro e Eficaz”, a ser realizado de 16 a 19 de março, com o tema “Os Desafios da Ouvidoria Pública”. As transmissões serão realizadas das 8h às 11h, no canal de Youtube da CGE.

Serão abordadas as seguintes questões: principais marcos normativos; Ouvidoria como macrofunção de controle interno e no contexto do controle social; Lei de Acesso à Informação, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Código de Defesa dos Usuários dos Serviços Públicos; e Ouvidoria como local de acolhimento e relacionamento.

Os palestrantes do evento serão os auditores Vilson Nery e Elba Moraes e a analista administrativo Aline Landini, todos da equipe da Secretaria Adjunta de Ouvidoria Geral e Transparência da CGE-MT.

O ciclo virtual é voltado a ouvidores do Governo de Mato Grosso, das prefeituras municipais, de outros poderes constituídos e instituições públicas, bem como a interessados no assunto.

Para efeito de certificação, as inscrições devem ser feitas até 12h do dia 15 de março, pelo endereço eletrônico: http://cdi.controladoria.mt.gov.br/capacitacoes/, onde também estão disponíveis mais informações sobre o 10º ciclo virtual do “Programa CGE ORIENTA”.