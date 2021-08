Procon-MT autua companhia aérea em mais de R$ 3 mi por descumprir direito de consumidor com autismo

Representantes da Diretoria de Inteligência Penitenciária do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, estiveram nesta sexta-feira (13.08) em Cuiabá para uma visita técnica na Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT).

O objetivo é estreitar os laços com as agências de inteligência penitenciárias dos estados para identificar necessidades materiais, além das possíveis capacitações destinadas aos profissionais, apresentando a estrutura existente no Depen e, com isso, estabelecer uma integração entre União e Estados.

Atualmente o Depen possui cinco unidades penitenciárias federais localizadas no Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia e Distrito Federal. A ideia é que o sistema federal possa estar interligado aos sistemas estaduais, inclusive em Mato Grosso.

Na ocasião, os gestores foram recebidos pela coordenadora de Inteligência Penitenciária, Hermínia Dantas de Brito e sua equipe, além do secretário adjunto de Administração Penitenciária, Jean Gonçalves. O adjunto destacou as principais experiências que o Estado está promovendo, entre elas a construção de uma unidade de segurança máxima com 54 vagas, sendo o primeiro estado a ofertar este modelo.

Além disso, Jean também ressaltou o trabalho que a Inteligência do Sistema Penitenciário mato-grossense está desenvolvendo no combate ao crime organizado, com atuação dentro e fora das unidades penais.

“Para nosso estado é fundamental manter este diálogo com o Depen e é de nosso interesse estreitar cada vez mais essa parceria. O crime organizado, como o nome já diz, está se articulando muito bem e pretende sempre estar um passo à frente de nós. Mas em Mato Grosso a tolerância é zero com a criminalidade e nos utilizamos muito do trabalho da Inteligência para fortalecimento deste combate às facções criminosas”, pontuou Jean.

Os representantes do Depen também estiveram na Sesp-MT e foram recebidos pelo secretário adjunto de Inteligência, Wilton Massao Ohara, que mostrou parte da estrutura da secretaria, que atua vinculada com as forças de segurança do estado.