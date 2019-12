Procon-MT realiza monitoramento de mensalidades escolares em Cuiabá e Várzea Grande

Aprender a se relacionar com a imprensa e ser transparente na prestação de informações de interesse público pelos meios de comunicação. Esse foi o foco da capacitação em Media Training, realizada por 20 servidores da Perícia Oficial e Identificação Técnica, entre os dias 09 e 13 de dezembro.

O treinamento foi promovido pela Escola de Governo, em parceria com a Secretaria Adjunta de Comunicação (Secom), atendendo a uma demanda específica de qualificação dos servidores da Politec nesta área. Participaram da capacitação diretores, coordenadores, gerentes, peritos oficiais criminais e papiloscopistas.

Durante o curso, foram abordados conceitos básicos sobre o papel da imprensa e da assessoria de imprensa, as legislações que regem a transparência e o acesso à informação de órgãos públicos, o relacionamento com os jornalistas, o conceito de notícia, entrevistas coletivas, para a TV e reportagens escritas, postura nas redes sociais, segurança digital, e o planejamento de comunicação.

Ao final do curso, foram realizadas avaliações individuais, com cada participante concedendo uma entrevista gravada de dez minutos sobre uma ocorrência fictícia de acidente de trânsito.

A capacitação foi ministrada pelo coordenador de Jornalismo da Secom, Lucas Rodrigues, e pela publicitária e superintendente de Mídias Digitais da Secom, Viviane Brito da Silva.

“O curso trouxe várias dicas e orientações para que possamos estreitar as relações com a imprensa, o que é bom para nós, enquanto assessoria de imprensa, e também para a Politec. Esse curso vai ajudar os gestores a atuarem de forma a produzir material com mais conteúdo voltado e adequado ao cidadão, pautando a instituição positivamente na mídia”, explicou Lucas.

“O objetivo é que os servidores se sintam capacitados em fornecer essas informações, para que haja um melhor relacionamento da instituição com a imprensa. A imprensa precisa ter informações oficiais e nós temos o dever de passá-las de maneira transparente e ágil”, completou.

A segurança digital e a postura de agentes públicos nas redes sociais também foram abordadas no curso. Se mal gerenciadas, essas áreas podem gerar crises institucionais. “Levando em conta que os servidores da Politec são pessoas públicas, que trabalham com questões sensíveis, e estão sempre expostos, nós tentamos ajuda-los a usar as redes sociais de uma maneira mais saudável, mais segura para si e para sua família”, informou Viviane Brito.

“Esses servidores devem ter cuidado com o que é postado nas redes sociais, pois tudo que é dito no digital pode se tornar uma citação, depoimento, e isso pode causar crises e acabar envolvendo-os em situações constrangedoras”, orientou a superintendente.

O diretor-geral da Politec, Rubens Sadao Okada, que foi um dos participantes do curso, considerou que o treinamento foi importante para a postura dos gestores. “O curso foi excelente, com todos os conhecimentos passados em relação à mídia, a segurança em relação às redes sociais. Não foram somente dicas excelentes para a melhor relação com a imprensa, mas também como nós, pessoas públicas, devemos nos portar junto à sociedade. Ao representar uma instituição, além de tudo, temos que ter esse cuidado”, completou.