Procon-MT suspende expediente no período vespertino nesta quinta-feira (02)

O Governo de Mato Grosso investe mais de R$ 197 milhões em obras e ações para o município de Cáceres, por meio do programa Mais MT. Os investimentos também ocorrem em todas as regiões do estado.

Em Cáceres, o Governo executa a reforma, ampliação e modernização do Hospital Regional. A primeira parte da obra já foi entregue: 30 novos leitos para atender a população, sendo 10 de UTI e 20 de enfermaria.

Nessa primeira fase, entregue no ano passado, foram investidos aproximadamente R$ 5,5 milhões na ampliação, que possibilitou o acréscimo de 1.200 m² à estrutura da unidade hospitalar. O hospital é referência em alta complexidade para 22 municípios das regiões oeste e sudoeste do Estado e também atende duas cidades do território boliviano – San Matias e San Ignácio de Velasco, ou seja, um contingente que abrange 400 mil pessoas.

Ainda nesta área, o Governo entregou a modernização do Escritório Regional de Saúde no município.

Na esfera social, foram distribuídas oito mil cestas básicas e 5,3 mil famílias estão sendo beneficiadas pelo cartão SER Família Emergencial. Ambos os programas são liderados voluntariamente pela primeira-dama Virginia Mendes.

Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico

A logística da região tem recebido investimentos do Governo de Mato Grosso. Neste ano, foram entregues 24,6 km de asfalto novo na MT-343, entre Cáceres e Barra do Bugres. No total, já são 54,6 quilômetros de asfalto novo na rodovia, uma vez que em 2020 outros 30 km foram asfaltados no trecho entre o município de Porto Estrela e o distrito de Vila Aparecida, em Cáceres. O Estado também faz a conservação de várias estradas na região.

Também foram entregues já foram concluídas as estruturas das pontes de concreto sobre os córregos Taquaral e Taquaralzinho, na MT-343. Elas substituem as precárias pontes de madeira que existiam no local e causavam transtorno aos moradores e principalmente aos produtores, já que o trecho é importante rota de escoamento de produtos do agronegócio, por ligar Cáceres, Porto Estrela e Barra do Bugres, além de permitir a interligação da rodovia federal BR-070 com a BR-364, na Região Oeste.

Outra obra importante é a da Zona de Processamento de Exportações (ZPE), prometida há décadas e que foi retomada na atual gestão. A obra está em pleno andamento e vai ampliar a competitividade para as exportações de Mato Grosso, já que permite a instalação de empresas voltadas à produção de bens a serem comercializados no exterior.

No município, também foi reformado o Porto, cuja estrutura estava desativada há mais de 10 anos. As melhorias foram feitas em parceria entre a Companhia Mato-Grossense de Mineração (Metamat) e a Associação Pró-Hidrovia do Rio Paraguai (APH).

Segurança

Na área da Segurança Pública, por exemplo, foi entregue a nova sede da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso. A unidade passou a contar com espaço e atendimento acolhedor, além de brinquedoteca.

Outra sede nova entregue foi a da base operacional do Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron), o prédio do “Posto do Limão”, construído pelo Estado em parceria com Prefeitura, Ministério Público e Poder Judiciário.

O local possui espaço para atendimento ao público, alojamentos masculino e feminino, sala de exame, cozinha, banheiros, e posto de fiscalização com atendimento 24 horas. Ainda foi feita uma reforma no Socioeducativo localizado no município.

Além disso, o Governo também entregou para Cáceres:

– 1 patrulha mecanizada, 02 resfriadores de leite, 215 doses de sêmen bovino sexado (fêmea) e 15 mil mudas de café para pequenos agricultores;

– 61 títulos de imóveis rurais

– Manutenção e reformas em seis escolas estaduais, com entrega de três aparelhos de ar-condicionado

– Reforma e ampliação do INDEA

– Construção de novos blocos e promoção de melhorias estruturais no campus da Unemat