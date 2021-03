Procon Municipal cobra clareza na publicidade de preços dos combustíveis

A campanha “Vacina Cuiabá – sua vida em primeiro lugar” retoma a abertura de vagas para aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 para trabalhadores da saúde. Neste sábado (6), às 13 horas, o site da campanha estará liberado para agendamento da vacinação de segunda-feira (8), com 1.000 vagas para esse grupo prioritário.

A novidade no processo de vacinação dos trabalhadores da saúde é que será necessário imprimir a declaração de que faz parte do grupo prioritário dos trabalhadores da saúde em atividade, que deve ser preenchida com o número do CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, assinada e levada no ato da vacinação no Centro de Evento do Pantanal. O documento estará disponível no site Vacina Cuiabá, onde é feito o cadastro para vacinação.

Tal medida atende à notificação recomendatória nº 007/2021, assinada pelo promotor de justiça Alexandre Guedes, da 7ª Promotoria de Justiça Cível, que orienta que sejam vacinados primeiro os trabalhadores vinculados a estabelecimentos e exercício de atividades com alto risco de contaminação pelo coronavírus e que as categorias de profissionais de educação física, integrantes de serviços veterinários e/ou que sejam exclusivamente de estética sejam vacinados em momento posterior da campanha de imunização.

Até o momento, mais de 75% dos trabalhadores da saúde já receberam pelo menos uma dose da vacina. De acordo com o Localiza SUS, sistema do Ministério da Saúde que registra os dados da imunização contra a covid-19, 17.538 pessoas receberam a primeira dose e 10.414 pessoas desse grupo já receberam as duas doses. Estima-se que haja cerca de 23,3 mil trabalhadores da saúde na Capital.

VEJA COMO AGENDAR A PRIMEIRA DOSE DOS TRABALHADORES DA SAÚDE

-Entre no site www.cuiaba.mt.gov.br e clique no banner do “Vacina Cuiabá”;

-Clique em PRÉ CADASTRO;

-Clique em ACEITAR E CONTINUAR;

-No campo TIPO DE DOSE escolha PRIMEIRA DOSE e clique em PRÓXIMO PASSO;

-No campo GRUPO DE RISCO escolher TRABALHADORES DA SAÚDE e clique em PRÓXIMO PASSO;

-Preencha TODOS os dados corretamente e clique em ENVIAR CADASTRO;

-Será gerada uma declaração de que a pessoa faz parte dos trabalhadores da saúde.

-A pessoa deve levar a declaração assinada pelo gestor do hospital ou unidade de saúde onde trabalha, com o carimbo da instituição e um documento com foto;

-Os profissionais autônomos devem trazer a declaração com o carimbo profissional e um documento do Conselho de Classe que rege sua profissão.