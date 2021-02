Produção de curta-metragem movimenta distrito de Alto Coité

Foram finalizadas nesta semana as gravações do curta-metragem “Como levar meu avô p’ro céu”, de Wanderson Lana. O filme aborda assuntos delicados, como a morte e a pandemia, misturando lendas e a cultura popular mato-grossense numa fotografia baseada em cenários típicos do cerrado.

Para representar a comunidade do interior em que a história se desenvolve o local das gravações foi Alto Coité, distrito de Poxoréu (MT), que fica a 180 km da capital. Além de utilizar os cenários históricos do distrito, a produção movimentou a economia local com a aquisição de insumos para alimentação, contratação de figuração e de serviços.

A direção do filme é assinada pelo ator e cineasta, Thairo Meneghetti, e pelo roteirista, ator e produtor, Wanderson Lana. Todos os atores do curta-metragem são mato-grossenses, e conta com a participação especial de Amauri Tangará, um dos principais nomes no cenário mato-grossense da sétima arte.

O próximo passo da equipe do curta-metragem é a edição do material gravado. Após finalização, o projeto prevê sua apresentação à comunidade de Alto Coité, no mês de abril deste ano.

Roteiro

Selecionado no edital MT Nascentes da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), na categoria audiovisual ficção, o curta-metragem conta a história da relação de um avô doente e sua neta no início da pandemia da Covid-19.

O roteiro se passa em uma pequena cidade, onde as informações não chegam com facilidade, e se desenvolve mostrando a relação de afeto e amizade, bem como o imaginário infantil no enfrentamento da perda.

Diante da possibilidade da morte, o avô prepara a neta para sua ausência, solicitando-a que encontre um saci para transformá-lo em estrela ou passarinho, pois só assim ele poderá ir para o céu.