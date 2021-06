Produção de escritores mato-grossenses intensivistas estará disponível em biblioteca digital

Entregues pelo governador Mauro Mendes nesta quarta-feira (16.06), as máquinas e equipamentos rodoviários ainda nem deixaram o estacionamento da Arena Pantanal, em Cuiabá, com destino aos municípios de Mato Grosso, mas já são muito celebradas pelos consórcios, prefeituras e associações que as receberam.

Na região abrangida pelo Pantanal mato-grossense, a expectativa é de que os equipamentos sejam utilizados na manutenção e conservação de ao menos 1 mil quilômetros de dez rodovias não-pavimentadas, de acordo com a presidente do Consórcio Nascentes do Pantanal, a prefeita de Glória D’Oeste, Gheysa Borgato.

Segundo ela, as máquinas e equipamentos vão contribuir para o desenvolvimento e transformar a realidade da infraestrutura e logística de todos os 14 municípios que fazem parte do consórcio, que é considerado um dos maiores consórcios intermunicipais de Mato Grosso.

O consórcio é composto pelos municípios de Cáceres, Porto Esperidião, Glória D´Oeste, Mirassol D´Oeste, Curvelândia, São José dos Quatro Marcos, Araputanga, Indiavaí, Figueirópolis D´Oeste, Jauru, Vale de São Domingos, Reserva do Cabaçal, Rio Branco, Salto do Céu e Lambari D´Oeste.

“É uma iniciativa muito boa para o consórcio e para todos os 14 municípios. Isso vem só a somar e melhorar o desenvolvimento de cada um dos municípios e o transporte dos produtos da agricultura familiar. Só temos a agradecer, em nome de todos os prefeitos, ao governador Mauro Mendes que tem olhado muito para nossos municípios e região”, disse a prefeita.

Ao todo, o Consórcio Nascentes do Pantanal recebeu cinco máquinas, sendo três motoniveladoras, uma pá-carregadeira e uma escavadeira hidráulica, por meio de convênio com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra). Essas máquinas serão utilizadas para a manutenção, principalmente, das rodovias MT-343, MT-175, MT-265, MT-250, MT-475, MT-388, MT-246, MT-247, MT-248 e MT-434, que cortam a região.

“O consórcio é um grande parceiro do Governo do Estado. São 14 municípios e isso vai ajudar e fazer uma diferença, pois há mais de 10 anos não recebemos novos equipamentos. E esses novos equipamentos que estamos recebendo hoje vai mudar a realidade dos nossos municípios”, disse a presidente Gheysa Borgato.

O prefeito de Salto do Céu, Mauto Teixeira Espíndola, também destacou a importância dessa entrega de equipamentos feita pelo Governo de Mato Grosso ao consórcio, pois somente em seu município serão mais de 100 quilômetros de rodovias estaduais não-pavimentadas que receberão as melhorias a serem executadas com as novas máquinas.

“Vamos fazer as estradas de 14 municípios. O meu, por exemplo, tem quase 700 quilômetros de estrada de chão, sendo 128 quilômetros de estradas estaduais. Melhorando as estradas, daremos condições aos nossos produtores de escoarem nossos produtos. Isso é muito importante para cada município que faz parte do Consórcio Nascentes do Pantanal”, afirmou.

Ainda segundo o prefeito, ser beneficiado com esses equipamentos, e os investimentos que eles representam, é uma grande conquista do consórcio e uma importante iniciativa da atual gestão do Governo do Estado, que não tem medido esforços para atender a região.

“Nosso forte é a pecuária, mas produzimos soja, temos usinas de álcool. Temos uma produção variada. Quero parabenizar o governador Mauro Mendes. É uma iniciativa muito boa. Nós estávamos precisando muito mesmo, pois as máquinas que temos lá estão gastas, já são usadas. Por isso, só tenho que agradecer ao governador Mauro Mendes e ao secretário Marcelo de Oliveira pela atenção com nosso município”, encerrou Mauto Teixeira Espindola.

Outros equipamentos

Além do Consórcio Nascentes do Pantanal, outros nove consórcios intermunicipais, 10 prefeituras e duas associações foram beneficiadas com a entrega de máquinas e equipamentos rodoviários. Ao todo, foram entregues 74 máquinas, sendo 46 motoniveladoras, 14 pás-carregadeiras e 14 escavadeiras hidráulicas. O investimento realizado foi de R$ 42,2 milhões oriundos do Mais MT, maior programa de obras e ações da história de Mato Grosso.

Todos esses equipamentos rodoviários fazem parte do primeiro lote de máquinas que foram repassados pelo Governo de Mato Grosso às entidades. No total, o Estado vai repassar 175 máquinas e equipamentos rodoviários, com investimento de R$ 96,5 milhões como parte do Programa Mais MT, de modo a atender todas as regiões de Mato Grosso.