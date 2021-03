Produção de leite de fazenda em Veríssimo (MG) cresce 300% com ATeG Leite

As irmãs Rosângela Maria Machado e Rosimere Machado de Paula e a prima delas, Ana Lúcia de Castro Baião Machado, estão colocando em prática os ensinamentos do curso de Produção Artesanal de Polpa de Frutas e, em um mês, já produziram e venderam cerca de 70 quilos de polpa em Canaã. A capacitação foi oferecida pelo Sistema FAEMG/SENAR/INAES e pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Viçosa, em parceria com a Prefeitura de Canaã.

A maior parte é produzida com frutas colhidas em seus quintais, com destaque para a manga e a acerola, que foram as mais vendidas até o momento. Também é feito o aproveitamento do jambo, comum na região nesta época do ano.

“Foi uma excelente oportunidade de aprendizado e aperfeiçoamento para as produtoras e produtores que, a partir do curso, passaram a ter mais uma possibilidade de geração de renda no nosso município.” – Núbia Cristina de Freitas, coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Canaã

“Um dos principais objetivos do curso é auxiliar os participantes no aproveitamento das frutas que, muitas vezes, são desperdiçadas nas propriedades. As produtoras de Canaã têm muita oferta e agora também uma demanda pelos produtos.” – Lígia Vidigal de Oliveira, instrutora

“Gostei e aprendi muito com o curso, por isso começamos a fazer as polpas. Nossa produção é caseira e, em apenas 18 dias, já conseguimos ter lucros.” – Rosângela Maria Machado, produtora

“Sempre tive vontade de fazer esse curso, e foi uma experiência maravilhosa. Temos uma grande variedade de frutas em casa e, agora, também temos o conhecimento. Nó nos reunimos para produzir as polpas e dividimos as tarefas das vendas, entregas e da administração. Está sendo muito gratificante.” – Ana Lúcia de Castro Baião Machado, produtora