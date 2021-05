Produtores assistidos por ATeG aprovam curso de Gestão de Negócios

O Senar Bahia divulgou o primeiro vencedor da “Premiação de Fotos Instrucionais”, ação que tem como objetivo premiar instrutores de Formação Profissional Rural (FPR) e Promoção Social (PS), devidamente credenciados no SENAR Bahia e que no processo ensino aprendizagem se destacaram ministrando treinamento no padrão de excelência exigido pela entidade.

O primeiro vencedor foi o instrutror Júlio Cezar Brazão Carqueija, do município de Ibicoara, que realizou o treinamento da “Cultura do Café Especial”, com a participação de 10 inscritos. O Sindicato dos Produtores Rurais de Ibicoara apoiou a iniciativa.

A metodologia de ensino compreende as seguintes etapas: conceitos; classificação (segundo método SCAA); práticas culturais para o café de qualidade; beneficiamento e processamento dos grãos; atributos e avaliações; preparo e degustação seguindo protocolos internacionais, ou seja, todo o ciclo de produção do café especial para obter um produto de maior qualidade.

O presidente do Sistema Faeb/Senar, Humberto Miranda, destacou o trabalho dos instrutores e o comprometimento com a qualidade de ensino. “Reconhecemos os esforços dos instrutores em proporcionar um treinamento com qualidade técnica e metodológica. Isso demonstra o grau de perfeição na realização dos treinamentos e a preocupação em atender as demandas do produtor rural, nosso cliente”.

João Franco, diretor do Sindicato dos Produtores Rurais de Ibicoara, falou sobre a importância da atividade de cafeicultura e o apoio fundamental do Senar. “Transformar o café commodity em café especial, é passo primordial para conseguir melhor preço no mercado, e a ajuda do Senar e seus Instrutores, vai facilitar o caminho para o produtor”.

A Gerente de Educação Profissional e Promoção Social do Senar Bahia, Daniela Lago, falou sobre o desempenho do primeiro vencedor. “Tomando por base a missão do Senar Bahia, o vencedor da categoria fotos instrucionais mostrou suas habilidades de forma clara e focada no setor Agro. Parabéns pelo lindo trabalho que representa a cultura do café com grande destaque na Bahia”.

Acompanhem as fotos do próximo vencedor, através do site: www.sistemafaeb.org.br e instagram @sistemafaebsenarbahia. O Senar Bahia vai continuar mostrando exemplos de situações exitosas na realização dos treinamentos.

Fonte: Senar Bahia