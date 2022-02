Produtores rurais aprendem a produzir silagem em Alto Taquari

Neste mês de fevereiro, produtores rurais concluíram uma capacitação em Alto Taquari para aprenderem a produzir silagem. Dentre os participantes estiveram produtores rurais atendidos pela Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT)

Dayane Fidelis é uma das produtoras rurais atendidas que participaram do treinamento. Para ela, os cursos são uma forma de agregar conhecimento. “Venho aprendendo com os produtores rurais do município, com os cursos no Sindicato e com os atendimentos da ATeG, tudo tem contribuído para a melhoria no meu sítio”.

De acordo com o presidente do Sindicato Rural de Alto Taquari, Douglas Turchetti, a parceria entre Sindicato e Senar-MT traz qualificação para o município e beneficia tanto os produtores rurais, quanto as empresas do setor agropecuário. “O Senar-MT é um dos maiores fomentadores do nosso Sindicato trazendo qualificação de mão de obra para produtores e empresas rurais do município”.

Somente para o primeiro semestre de 2022, o Sindicato Rural de Alto Taquari prevê a realização de 60 capacitações. Dentre elas estão doma racional de muares, operação de tratores agrícolas, classificação de produtos de origem vegetal, entre outros. Para verificar as vagas disponíveis é necessário entrar em contato com o Sindicato. As programações podem ser alteradas de acordo com decretos relacionados à pandemia.