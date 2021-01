Produtores rurais atendidos pela ATeG recebem treinamentos de Formação Profissional Rural

O aumento no volume foi de 46%. No período, U$ 1,6 bilhão foi comercializado a outros países.

Com o objetivo de elevar os índices de sustentabilidade de propriedades rurais, o programa Soja Plus, do Senar/MS, está presente em 35 municípios de Mato Grosso do Sul. A iniciativa é voltada à melhorias de gestão social, ambiental e econômica e tem como meta para 2021 ampliar o atendimento, atualmente feito a 312 produtores. Esse é o tema da editoria #EducaçãoNoCampo desta semana.

Com 13 técnicos de campo e um supervisor em MS, o programa tem foco na regularização das propriedades quanto às legislações ambientais e trabalhistas, envolvendo ainda segurança do trabalho e qualidade de vida.

“Hoje, 312 produtores rurais do estado estão cadastrados no programa e a meta é ampliar cada vez mais esse número, para que as empresas rurais estejam preparadas para atender os mais exigentes mercados internacionais. As visitas são bimestrais, com quatro horas de duração, e nelas são desenvolvidos planos de ação de acordo com o perfil de cada produtor”, detalha Gislene Pereira, coordenadora do Soja Plus.

Dessa forma, segundo Gislene, o programa estimula o empreendedorismo do sojicultor sul-mato-grossense, que já produz com qualidade e sustentabilidade. “O Soja Plus apresenta ferramentas para que os produtores aprimorem essa produção por meio de um processo contínuo de melhorias”, detalha.

Para participar do Soja Plus o produtor pode procurar o Sindicato Rural de seu município e solicitar a visita do técnico de campo. É totalmente gratuito.

Assessoria de Comunicação do Sistema Famasul – Leandro Abreu