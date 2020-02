Produtos certificados: Ipem-MT dá dicas de segurança para o consumidor

Na tarde desta sexta-feira (21.02) a Polícia Militar frustrou um roubo à uma loja na região central de Cuiabá. Dois homens de 18 e 26 anos de idade foram presos em flagrante. O revólver calibre 32 e um simulacro de pistola utilizados para ameaçar clientes e funcionários do estabelecimento foram apreendidos. Todos os aparelhos celulares roubados do local foram recuperados pela PM.

Durante patrulhamento de rotina na Avenida Tenente-Coronel Duarte, os policiais suspeitaram da ausência de funcionários no interior de uma das lojas. Ao checar o local, os policiais localizaram os dois suspeitos com uma sacola repleta de celulares e o outro com uma arma de fogo calibre 32 com quatro munições. Os dois homens foram presos.

Durante varredura na loja, os policiais localizaram o gerente da loja, que relatou que os suspeitos renderam os funcionários e uma cliente, anunciando o assalto. Em seguida todas as vítimas foram obrigadas a ficar em um deposito do estabelecimento comercial. O gerente disse ainda que um dos criminosos, o obrigou a pegar a chave do cofre, local onde estavam guardados os aparelhos celulares da loja. Ele ainda relatou que um dos funcionários do local, que é deficiente físico, foi agredido por um dos suspeitos.

Os dois homens foram conduzidos a delegacia por crime de roubo, sequestro e cárcere privado, porte ilegal de arma e ameaça. A moto utilizada pela dupla também foi apreendida na ação da PM.

Todos os objetos levados no roubo foram recuperados na ação da PM.

