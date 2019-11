Produtos colhidos pela Empaer no Espaço da Família Rural são destinados a entidades filantrópicas

Foto: CASTRIEL DE ARAUJO JUNIOR

Durante uma audiência pública que ocorreu na Câmara Municipal de Rondonópolis (cerca de 210 km de Cuiabá), na sexta-feira (1º), para debater os altos preços das contas de energia elétrica e e a má qualidade dos serviços prestados pela empresa concessionária , a Energisa S/A, o diretor-técnico e comercial da empresa, Amaury Antônio Damiance, tentou convencer o público que não há nada de errado com os altos valores cobrados nas faturas.

Durante sua explanação, Amaury Damiance disse que a elevação da temperatura resulta em um aumento de até 30% no consumo, e, para ele, o uso excessivo de eletrodomésticos como geladeira, ar condicionados e ventiladores são os vilões dos preços altos na fatura. Mas as explicações não convenceram as centenas de pessoas que participavam da audiência.

Quem também não gostou e ficou visivelmente contrariado com a fala do diretor da empresa foi o presidente da CPI da Energisa, o deputado estadual Elizeu Nascimento (DC). Ele rebateu Damiance argumentando que ouviu atentamente tudo que o representante da Energisa apresentou, e "a impressão que tenho é que estão tentado convencer os mato-grossenses que são os consumidores e o sol os culpados pelos altos preços nas contas de energia, que é normal dobrar o valor da fatura de energia do contribuinte, que é normal uma fatura de R$ 200 saltar para R$ 1.200 reais mas essa explicação é inadmissível ", afirmou o parlamentar.

A audiência, que durou 5 horas, contou com a presença dos deputados estaduais Delegado Claudinei (PSL), Thiago Silva (MDB), deputado federal José Medeiros (Podemos), vereador Oreste Miraglia, presidente da Subseção da OAB de Rondonópolis, Dr. Stalyn Pereira, do representante da Defensoria Pública de Rondonópolis, da superintendente do Procon/MT, Gisela Simona, do diretor da Energia S/A, do presidente da Democracia Cristã (DC) em Rondonópolis, Pedro Higor e de centenas de moradores da cidade. A audiência pública foi solicitada pelo vice-presidente da CPI, deputado Thiago Silva, em parceria com os vereadores Orestes Miraglia, Adonias Fernandes e Reginaldo Santos.

Horas antes da audiência pública de Rondonópolis, o deputado Elizeu Nascimento participou de outra audiência em Pedra Preta, onde propmoveu o mesmo debate com a população do município. De acordo com informações do Procon Estadual, a Energisa de Mato Grosso está em primeiro lugar no ranking de reclamações, no quesito preços abusivos e má prestação de serviços. Somente de janeiro a 31 de outubro de 2019 foram 6.607 reclamações contra a empresa registradas no Procon-MT.

Após tomar conhecimento das milhares de reclamações, através de denúncias da população mato-grossense, e também da existência de uma petição pública de abaixo-assinado nas redes sociais, liderada pelo jovem Lucas Barroso, pedindo para ser feita uma investigação na empresa Energisa, o deputado Elizeu Nascimento apresentou no dia 08 de outubro, na Assembleia Legislativa, um requerimento para a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), com o objetivo de averiguar possíveis irregularidades, praticadas pela Energisa. No mesmo mês, (dia 23), o parlamentar foi inbdicado presidente da (CPI).

"Para mim, as audiências públicas nos municípios são a oportunidade que a população tem para se manifestar sobre assuntos que afetam a coletividade e impactam diretamente na vida dos moradores das cidades, distantes da capital de Mato Grosso, por isso faço questão de participar de todas elas", ressalta o parlamentar. A audiência em Pedra Preta foi um pedido do vereador Vanderlei Roberto Sartori e da vereadora Iraci Ferreira de Sousa, e contou com a presença dos deputados estaduais Delegado Claudinei (PSL), Ulysses Moraes (DC), do vereador e presidente da Câmara Municipal de Pedra Preta, Hélio de Farias, demais autoridades locais e da população.