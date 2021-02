Professor Mário Nadaf preside Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Câmara Municipal de Cuiabá

Nesta quarta-feira (03), o Colégio de Líderes da Câmara Municipal de Cuiabá definiu as composições das Comissões Permanentes e nomeou o vereador professor Mário Nadaf (PV), como presidente da comissão de Educação, Ciência e Tecnologia.





Líder da bancada do Partido Verde no parlamento cuiabano, idealizador do Projeto PlantAR – Movimento de Arborização Comunitária, ele pretende trazer debates sobre sustentabilidade e práticas que influenciam diretamente na sociedade.





Ao lado de outras integrantes da Comissão, vereadoras Edna Sampaio (PT) e Michelly Alencar (DEM), o parlamentar, que também é advogado e historiador, destacou a importância da educação na melhoria da qualidade de vida e na busca pela justiça social.





“Meu trabalho sempre foi pautado junto à comunidade, proporcionando melhorias e qualidade de vida. Como professor, dedicarei o meu melhor para que a gente possa construir, com moderação e equilíbrio, soluções para os problemas e garantir a valorização dos profissionais”, concluiu.





As comissões têm por objetivo analisar toda matéria que tramita pela Casa de Leis. Sua constituição visa focar temas e assuntos de interesse da sociedade e atender as demandas da população. Mário Nadaf também é membro-suplente das Comissões de Trabalho, Defesa do Consumidor e Ética.







Veja a composição da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia



Presidente: Mário Nadaf (PV)





Membro: Edna Sampaio (PT)





Membro: Michelly Alencar (DEM)





Membro-Suplente: Rodrigo Arruda e Sá (Cidadania)





Membro-Suplente: Eduardo Magalhães (Republicanos)





Membro-Suplente: Dr. Luiz Fernando (Republicanos)