Professor Mário Nadaf realiza ação socioambiental em Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá abriu nesta sexta-feira (04) o cadastro na campanha Vacina Cuiabá para pessoas sem comorbidades a partir dos 55 anos. A ideia é ampliar o cadastro para agilizar a vacinação. Também foi aberto nesta semana o cadastro para trabalhadores da saúde, que já começaram a ser imunizados.

Para se cadastrar, é necessário entrar no site vacina.cuiaba.mt.gov.br e preencher todos os campos obrigatórios. Deste modo, a pessoa entrará em uma fila de espera virtual. Quando ela for agendada, o sistema do site enviará uma mensagem de WhatsApp automática e/ou um e-mail para a pessoa informando que ela já está confirmada para ir tomar sua vacina.

O planejamento da Secretaria Municipal de Saúde é que a campanha de vacinação trabalhe com um cadastro bem amplo, para que todos os polos de vacinação sejam utilizados na sua totalidade. “Temos capacidade para realizarmos cerca de cinco mil aplicações por dia e nossos polos estão subutilizados porque temos recebido poucos cadastros. Queremos juntar um número grande de cadastros para quando liberarmos as agendas podermos usar todos os polos com força total”, explicou a secretária municipal de Saúde, Ozenira Félix.