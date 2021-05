Professora de física trabalha conscientização dos estudantes sobre o lixo eletrônico

O autor do homicídio ocorrido no último dia 06 de maio, em um assentamento em Poconé (104 km ao sul de Cuiabá), teve o mandado de prisão temporária cumprido pela Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira (14.05), em Poconé. O tio da vítima foi identificado como autor do crime.

O homicídio que vitimou Jucinei Eziquiel Gançalves da Silva ocorreu na residência da mãe do suspeito e avó da vítima, no assentamento Nossa Terra Nossa Gente, em Poconé. Na ocasião, tio e sobrinho estavam ingerindo bebida alcoólica quando em determinado momento, o suspeito chamou a vítima em um canto e acertou um golpe da faca em seu abdômen.

A vítima tentou fugir, porém, caiu no chão, quando foi novamente golpeada no pescoço. Pessoas que estavam na casa tentaram deter o suspeito, mas também foram ameaçadas de morte. A equipe do Samu foi acionada, constatando a morte da vítima.

Assim que foi acionada do crime, a equipe da Polícia Civil iniciou os trabalhos investigativos e descobriu que o suspeito possui várias passagens ilícitas. Segundo as informações apuradas, tio e sobrinho tinham várias desavenças anteriores pelo fato de a vítima ser usuária de drogas e o modo como tratava a avó (mãe do suspeito).

Diante das claras evidências de autoria, o delegado Maurício Maciel Pereira Júnior representou pelo mandado de prisão temporária do suspeito pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, que foi deferida pela Justiça no final da tarde de quinta-feira (13) e cumprido na manhã desta sexta-feira (14) pelos policiais da Delegacia de Poconé.

O suspeito foi conduzido à delegacia para as providências de praxe e posteriormente colocado à disposição da Justiça. “Estávamos monitorando o suspeito, à espera da decretação do mandado que resultou na sua rápida prisão logo após expedição da ordem judicial”, destacou o delegado.