Professores fazem revisão dos conteúdos na reta final

O Pré-Enem Digit@l Gold, iniciativa da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) voltada a estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio 2020, chega em sua reta final com foco na revisão do conteúdo que será cobrado nas provas, que serão realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro na versão impressa e nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro na versão digital.

Essa semana, os participantes tiveram acesso aos locais e horários das provas. As informações podem ser consultadas no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) – www.enem.inep.gov.br.

Por meio da oferta de aulas preparatórias durante 90 dias, o foco do projeto tem sido minimizar os danos causados no aprendizado dos estudantes durante o ano letivo de 2020 por causa da Covid-19. “Em tempos de pandemia, o Pré-Enem Digit@l Gold é muito importante porque é uma opção a mais de preparação para os estudantes que farão o Enem”, disse Andréa Melo Pereira, da Coordenadoria de Desenvolvimento do Ensino Médio da Seduc-MT.

Aproximadamente 30 profissionais estão envolvidos no projeto, que contempla videoaulas e aulas presenciais em quatro cidades do estado – realizadas obedecendo a protocolos de biossegurança para evitar a transmissão da Covid-19. As duas modalidades são traduzidas para a Linguagem Brasileira de Sinais (Libras).

“Os professores conseguem passar bem o conteúdo. Outros conseguem animar as aulas, mesmo as matérias sendo complicadas, fazendo com que a gente fique atento. É muito bom”, diz a estudante Raphaela Morbeck, 18 anos.

Para a aluna Nathalia Guia, de 17 anos, participar do projeto foi fundamental para os estudos diante dos desafios e mudanças na rotina impostos pela Covid-19.

“Nós, alunos que não tínhamos condição de contratar um curso particular, nos sentimos privilegiados com essa iniciativa. E cada aula foi extremamente esclarecedora, principalmente a de Redação, que foi importantíssima para o ‘medo’ diminuir, pois para a maioria dos alunos a maior dificuldade é a Redação”, disse.

O professor Leo Silva, que dá aulas de Química, considera que trabalhar no projeto foi desafiador, mas de uma forma positiva, porque mostrou que tanto os profissionais quanto os alunos puderam se adaptar à nova realidade.

“Sinto-me muito grato pela oportunidade, porque a gente faz o que está ao nosso alcance para que os estudantes se tornem homens e mulheres melhores, que eles transformem o mundo para melhor a partir do ensino. Queremos mostrar para esses alunos que eles são capazes de entrar na faculdade dos sonhos deles”, afirmou.

Videoaulas

As videoaulas vão ao ar diariamente na TV Assembleia e TVG e ficam disponibilizadas também no canal do Pré-Enem Digital no Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCQuw9ovCnhTml4m6ED2uj4g).

Entre 11 e 16 de janeiro serão exibidas as revisões das disciplinas de Linguagens, Redação, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, que caem no primeiro dia de Enem.

Já entre 18 e 23 de janeiro, os alunos vão poder assistir aos conteúdos relacionados a Ciências Naturais e Matemática, itens cobrados no segundo dia de provas.

Aulas presenciais

Os estudantes ainda podem se inscrever para a última aula presencial do Pré-Enem Digital Gold, que será no dia 9 de janeiro. Os encontros ocorrem respeitando todos os protocolos de biossegurança para evitar a transmissão do novo coronavírus.

A modalidade presencial do projeto é oferecida em Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra. No interior do estado, as aulas são sempre das 8h às 11h, e focadas em Redação. Na capital as aulas ocorrem das 8h às 12h, com foco em todas as disciplinas.

As vagas para participar das aulas são limitadas e destinadas somente para alunos do 3º ano do Ensino Médio matriculados na rede estadual de ensino e que farão o Enem 2020. O telefone para mais informações é o (65) 3613-6318.