Professores mobilizam estudantes para fazer curso preparatório para o Enem

Professores do Programa Pré-Enem Digit@l MT mobilizaram estudantes e fizeram busca ativa para levá-los a se inscrever no curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2021). A iniciativa rendeu reconhecimento nesta quarta-feira (29.09) do secretário de Estado de Educação (Seduc), Alan Porto.

O programa disponibiliza aulas gratuitas aos alunos do 3º ano do Ensino Médio das escolas públicas estaduais que farão o exame em 21 e 28 de novembro. Ainda há vagas para as aulas presenciais aos sábados em Cuiabá, Sinop, Tangará da Serra, Alta Floresta, Primavera do Leste, Lucas do Rio Verde, Diamantino, Juína e Marcelândia.

O secretário destacou durante evento a aplicação e dedicação dos professores da rede estadual que atuam no programa. “Todos vocêss estão de parabéns. Quando eu chego nas cidades no interior ouço professores, diretores e, principalmente, nossos alunos dizerem que foi uma ação importante da secretaria”.

Segundo Alan Porto, nesta pandemia todos os professores se esforçaram para fazer a gravação das aulas, preparar estúdio e mobilizar as aulas presenciais. “Os professores estão lá na ponta, procurando interagir e buscando esses estudantes para prepará-los para entrar em uma universidade”.

O coordenador de Ensino Médio da Seduc, Tiago de Jesus Machado, relata que as aulas online do programa para os estudantes começaram no dia 8 de setembro e desde o dia 18 estão com aulas presenciais em Cuiabá e alguns municípios polos do Estado.

Ele reforçou a ação dos professores em mobilizar e chamar os alunos para se inscreverem no curso Pré-Enem Digit@al MT como fator preponderante para o sucesso do programa. “Temos 2.100 alunos inscritos na plataforma. Antes do trabalho de vocês professores, tínhamos cerca de 1.000 inscritos. Graças ao trabalho de vocês, dobramos o número de inscritos. Estão todos de parabéns”.

Voluntários

Os professores demonstraram adesão voluntária ao programa e destacaram oportunidades para os estudantes do 3º ano do Ensino Médio se prepararem para o Enem 2021. Por isso, foram atrás deles para as inscrições.

“Os professores se dividiram em grupos para visitar as escolas em turno matutino, vespertino e noturno. Fizemos visitas durante uma semana nas escolas. Em muitos casos, professores fizeram a inscrição dos estudantes. O curso é gratuito e uma grande oportunidade para quem quer estudar, tirar dúvidas e esclarecer”, alerta Danielle Costa, professora de Literatura da Escola Estadual Governador Dante Martins de Oliveira, de Várzea Grande.

O professor de Matemática da Escola Tancredo Neves, de Cuiabá, Agnaldo Zulli, relata a necessidade de motivar os jovens neste momento em toda a rede de educação. “Ouvimos essa ideia de ir para as escolas para chamar os alunos e fazer a inscrição. Todo mundo formou sua turma e já fomos para as escolas. Chamamos essa garotada que estava carente da falta de estudo por causa da pandemia. As inscrições foram feitas e a importância é que os alunos tenham oportunidade para eliminar dúvidas”, afirma.

Professor de Geografia André Sallada, da Escola Jayme Veríssimo de Campos (Jayminho), Várzea Grande, destaca a atenção e estímulo que deve ser dado ao aluno da escola pública. “Nesse período pandêmico, a evasão foi muito grande. Quando olhamos a desigualdade na sociedade, os estudantes da rede pública foram infelizmente os que mais sofreram. Ir ás escolas foi a forma de aproximar a turma e apresentar o projeto. E foi feito o engajamento e os estudantes fizeram inscrição”, relembra.

“Nunca é tarde para se avançar em um plano para o estudante voltar a estudar. Porque todo conhecimento não é em vão. Por mais que um aluno não consiga seu objetivo este ano, ele vai dar o primeiro passo. Em Geografia, por exemplo, eu tenho priorizado a resolução de questões mais recentes e corriqueiras do Enem. Assuntos contemporâneos. Temas ambientais a gente sabe que vai ser cobrado no exame”, afirma André Sallada sobre algumas dicas.

Inscrições ao Pré-Enem Digit@l MT

Estudantes de Cuiabá e Várzea Grande têm aulas presenciais aos sábados, até o Enem, das 8 horas às 12 horas, na Escola Estadual Presidente Médici, na Capital. No próximo sábado (02.10), as aulas serão de Linguagens (Interpretação de Texto, Literatura, Redação e Inglês e Espanhol). As inscrições para as aulas presenciais podem ser feitas pelo e-mail cdem@educacacao.mt.gov.br ou pelo telefone 65 3613 6318. Ainda há vagas disponíveis.

As aulas no interior são de Redação, nos municípios de Sinop, Tangará da Serra, Alta Floresta, Primavera do Leste, Lucas do Rio Verde, Diamantino, Juína e Marcelândia. Também há vagas e as inscrições dos estudantes interessados podem ser feitas nas Diretorias Regionais de Educação (DREs) ou nas assessorias pedagógicas (casos de Marcelândia e Lucas do Rio Verde).

As aulas de Redação em Alta Floresta, Diamantino, Juína, Sinop e Tangará da Serra são no auditório das DREs nesses municípios. Em Marcelândia as aulas são na Escola Estadual Paulo Freire. Em Primavera do Leste é no auditório da UNIC. Em Lucas do Rio Verde a aula é na Câmara Municipal de Vereadores.