Professores universitários de Mato Grosso do Sul e Portugal visitam Arquivo Público

A Superintendência de Arquivo Público, unidade ligada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), recebeu na última quinta e sexta-feira (26 e 27.09) de setembro a visita da professora doutora Magda Carmelita Sarat Oliveira, do Departamento de Educação da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), de Mato Grosso do Sul, e do professor doutor António Gomes Ferreira, docente e diretor da Faculdade de Psicologia e de Ciências, da Universidade de Coimbra (FPCEUC), de Portugal.

Os visitantes tiveram contato com um dos registros mais importante da capital Cuiabá, “O Annaes do Senado da Câmara do Cuyabá”. A obra contém relatos do cotidiano da capital e de Mato Grosso, como cerimônias oficiais, festividades, conflitos sociais, entre outros assuntos, datados de 1719 a 1830. O documento com transcrição feita pela historiadora e servidora do Arquivo Público, Yumiko Takamoto, também pode ser visualizado no site da Instituição.

A equipe do Arquivo Público disponibilizou documentos de diversas épocas aos visitantes. Registros do Período Colonial, do Fundo da Câmara da Vila Real do Bom Jesus de Cuiabá (1730) e da Ouvidoria (1737), Matrículas de Escravos (1861), do Período Imperial; e livros da Instrução Pública (1941), do Período Republicano; foram alguns dos materiais que os professores tiveram acesso.

Qualquer cidadão pode ter acesso a esses e outros documentos da história de Cuiabá e de Mato Grosso. As visitas ao Arquivo Público deverão ser agendadas com antecedência, através do formulário que consta no site do Arquivo Público de Mato Grosso ou pelo e-mail: arquivopublico@seplag.mt.gov.br .

O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h. Mais informações no telefone: (65) 3613-1800/1802. Clique aqui e agenda a sua visita.

(Supervisão de texto de Nayara Takahara).