Profissionais da Assistência são capacitados sobre as normas e procedimentos do Acessuas- Trabalho

O prefeito Emanuel Pinheiro recebeu, na tarde de quarta-feira (16), o vereador Dr. Luiz FernandO, o governador do Rotary Club de Cuiabá, Zozoel de Paula, e demais membros da instituição filantrópica, no Salão Nobre do Palácio Paiaguás, para conhecer os projetos e propostas de parcerias, que foram acolhidas pelo gestor.

Dentre elas está a parceria para adquirir, com recursos oriundos de indicação parlamentar, cadeiras de rodas, cadeiras de banho, muletas e andadores para doação e cessão de uso para pessoas acometidas de enfermidades ou acidentes que deixem sequelas como a restrição e mobilidade. Além disso, o Rotaract Club Cuiabá, composto pelas lideranças jovens do Rotary International, também apresentou a proposta de parceria com o poder público para instalar três bebedouros em pontos estratégicos da Capital, com o objetivo de atender à necessidade de pessoas em situação de rua.

“O Rotary é uma instituição que faz o bem, que presta serviços que chegam na ponta, na comunidade de Cuiabá, com solidariedade. É muito bom para o poder público manter instituições parceiras, como um braço maior da Prefeitura. Então, fica autorizado articular essa parceria com o Rotary, podem contar comigo, podem contar com a Prefeitura”, disse Emanuel Pinheiro.

Zozoel de Paula, governador do Rotary Club – Distrito 4440, explica que o projeto voltado para as pessoas que não têm condições de alugar ou comprar uma cadeira de rodas vem num momento crucial, em que muitas pessoas estão se curando de covid-19, após longos períodos de internação, no entanto, saem dos hospitais com sequelas que exigem acompanhamento e cuidados pós-internação. “Serão 15 kits de cadeira de rodas, cadeira de banho, andador e muleta para cada clube de serviço. Será disponibilizado tanto no comodato quanto doação, no caso de deficientes permanentes. Essa pandemia trouxe muitas sequelas e tem muitas pessoas que estão precisando de uma cadeira de rodas pelo menos por dois meses e esse é o nosso trabalho. Viemos pedir essa parceria junto com a Prefeitura, onde a Câmara vai fazer a indicação, a Prefeitura vai adquirir e quem vai administrar a logística será o Rotary”, explica.

Além da pauta sobre parcerias, o governador do Rotary Club de Cuiabá aproveitou a oportunidade para convidar o prefeito Emanuel Pinheiro a participar do evento de posse da nova diretoria, que irá ocorrer no início de julho, bem como a participar da chegada de um caminhão do Hospital do Amor, que passará a fazer atendimento oncológico à população de várias cidades de Mato Grosso, entre elas Cuiabá. É uma tradição do Rotary anualmente, a cada nova gestão, visitar os gestores públicos e se colocar à disposição para contribuir com a comunidade local.