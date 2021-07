Educação municipal discute desafios da alfabetização

Assim como no ano passado, em razão das restrições provocadas pela pandemia do coronavírus, esta edição do evento será totalmente online. O seminário, direcionado aos profissionais da Educação, faz parte do calendário do Programa de Formação Continuada da rede pública municipal, e marca o início das atividades do segundo semestre do Ano Letivo 2021.

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado, falou sobre os objetivos do evento que este ano terá como temática central a Alfabetização. “Na sua quinta edição, o Seminário Educação Básica ao longo desses anos, tem se consolidado como um espaço onde os profissionais podem aprofundar e refletir, do ponto de vista teórico e prático, sobre questões ligadas ao processo educativo. Outra característica marcante do seminário é a socialização de práticas e vivencias pedagógicas exitosas, realizadas pelas unidades educacionais e seus professores”, ressaltou a secretária de Educação, Edilene Machado.

De acordo com a gestora, num momento tão atípico como este, de muitas restrições e que levaram a medidas como a suspensão das aulas presenciais, e consequentemente a implementação do ensino remoto, com utilização de estratégias de ensino à distância (EAD), o desafio para alfabetizar se tornou ainda maior. Para as crianças/estudantes, em razão do isolamento e das aulas a distância, para os profissionais que tiveram que reorganizar suas práticas pedagógicas e adaptá-las às ferramentas de comunicação virtual e digital, e suas diferentes linguagens, e também para as famílias. “Para todos nós, é um novo momento, de aprendizagem, de adaptação e de muitos desafios”, salientou a secretária Municipal de Educação Edilene Machado.

Programação

O seminário reunirá palestras e painéis com relatos de experiencias pedagógica, em dois dias de evento.

No dia 26 acontecerão as palestras onde serão abordados temas como as inovações tecnológicas e os desafios para a formação dos profissionais da Educação, o letramento e alfabetação (Língua Portuguesa e Matemática) nos ciclos de formação humana, o fortalecimento do processo de ensino e das aprendizagens por meio dos Programas de Alfabetização Cuiabana (ProAC) e de Melhoria da Proficiência (PROMP), a consciência fonológica no processo de alfabetização, monitoramento e acompanhamento da aprendizagem entre outros.

Na manhã do dia 27, serão realizados painéis onde os profissionais vão relatar suas experiencias pedagógicas.

O 4º Seminário de Educação Básica é uma realização da Secretaria Adjunta, Diretoria de Gestão Educacional, e Coordenadorias Técnica de Ensino, de Organização Curricular, de Formação, de Gestão e Legislação, de Programas e Projetos, de Educação Especial e de Educação à Distância, da Secretaria Municipal de Educação.

O evento poderá ser acompanhado na plataforma @portaldaescolacuiabana, no Canal do YouTube.

Para os profissionais da rede pública municipal de Educação é necessário a realização de inscrição para que seja possível a emissão de certificação. As inscrições serão abertas na próxima semana.

SERVIÇO

V Seminário Educação Básica como Direito da Rede Municipal de Educação: Integrando Saberes

Dias: 26 e 27 de julho

Transmissão: @portaldaescolacuiabana, no Canal do YouTube

PROGRAMAÇÃO

Dia 26/07

Período Matutino

8h – Apresentação Cultural

8h10 – Abertura Oficial

Palestras

9h – Palestra 01 – As inovações tecnológicas e os desafios para a formação dos profissionais da Educação na contemporaneidade

– Profª. Dra. Katia Morosov Alonso – Universidade Federal de Mato Grosso

– Mediadora: Profª. Zileide Lucinda dos Santos – Coordenadora Técnica de Ensino da Secretaria Municipal de Educação

10h – Palestra 02 – Letramento e Alfabetação: eixos orientadores para aprendizagens significativas na 2ª infância, crianças pequenas – 4 e 5 anos:

. Prof. Mestra Gilvanira Maria Xavier de Freitas

– Mediadora: ­Uilmara Sobrinho Castanon

Período Vespertino

13h – Palestra 03 – Letramento e Alfabetação Matemática na 2ª infância, crianças pequenas – 4 e 5 anos: eixos orientadores para aprendizagens significativas para as crianças pequenas

– Prof. Dr Rute Cristina Domingas Palma.

– Mediadora: Camille de Araújo Aguiar

14h – Palestra 04 – Letramento e Alfabetização no processo de Ensino e nas aprendizagens dos estudantes: conceitos e perspectivas contemporâneas

– Profª. Dra. Daniela Macambira

Mediador: Prof. Marco Antônio Braga – Coordenador de Organização Curricular

15h – Palestra 05 – Fortalecimento do processo de ensino e das aprendizagens dos estudantes – Programa de Melhoria da Proficiência – PROMP: O trabalho com Habilidades de Língua Portuguesa e Matemática por meio de metodologias ativas em espaços virtuais Público: professores do 4º ao 5º ano.

Palestrante: Renata Piacci e Juliana Meriji

Mediadora: Profª. Eliane Oliveira Mendes Quinhone, Coordenadora de Formação

16h – Palestra 06 – Estimulação da consciência fonológica para o processo de alfabetização.

Palestrante Joyce Gonçalves da Silva M. Lemos, Sara Rafih e Talita Fonseca Mazetto.

Mediadora: Andréa Negrisoli Silveira

Período Noturno

19h – Palestra 07 – Possibilidades e os desafios no ensino da matemática na Educação de Jovens e Adultos

Paletrante: Profª Dr. Marta Potin Darsie

Mediadora: Marilene de Souza Carvalho

27/07 – Relato de Experiências

Período matutino

Painéis – Relatos de Experiencias

Encerramento: A Implementação da Política da Escola Cuiabana Cultura, Tempos de Vida, Direitos de Aprendizagem e Inclusão: Perspectiva e Desafios na Contemporaneidade

Palestrante: Mabel Strobel – Diretora de Gestão Educacional da Secretaria Municipal de Educação

Horário: das 8h às 11:30h