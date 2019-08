Profissionais da Educação participam de encontro sobre prevenção ao bullying, suicídio e violência escolar

Os novos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD), que representam entidades civis, governamentais e classistas, foram empossados na tarde desta quarta-feira (07), em cerimônia realizada na Casa dos Conselhos, em Cuiabá. Além da assinatura do termo de posse, foi eleita também a nova diretoria para o mandato de dois anos (2019/2021).

Tomaram posse os conselheiros titulares e suplentes. Presente ao evento, representando a Prefeitura de Cuiabá, o secretário municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Wilton Coelho, fez questão de ressaltar a importância do papel de um conselheiro frente a administração do Município. Além de ser voluntário, pontuou Coelho, o conselheiro precisa de muita disposição, pois o conselheiro municipal atua de forma árdua e voluntária, por ser um trabalho que precisa de disposição, pois são voluntários que trabalham em prol de uma causa nobre voltadas para a busca dos direitos e em defesa da pessoa com deficiência.

O atual presidente do CMDPD, Antônio Amaral disse que encerra apenas um mandato, mas não o trabalho em prol da pessoa com deficiência. “Minhas palavras são de agradecimento a todos os conselheiros que estiveram juntos durante esses dois anos. Nós que trabalhamos juntamente com a assistência social, conhecemos bem a realidade das pessoas mais carentes e com algum tipo de necessidade especial. Temos que um olhar humano, de verdadeiros filhos de Deus e com muita vontade de ajudar o próximo”, declarou.

A nova mesa diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD) para o biênio 2019/2021 será composta por: Diretora presidente Priscila Rosa da Silva Neves, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), vice-presidente Antônio de Souza Amaral, da Associação Mato-grossense dos Ostomizados (Amo), Primeira Secretaria Eliete Jandres de Morais, da Associação Mato-grossense dos Ostomizados (Amo) e para a Segunda Secretaria Lívia Cifro Machado, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

“Que possamos continuar avançando nessa causa para que todas as pessoas com algum tipo de limitação possam ter igualdade de oportunidade. Muitos já foram os avanços, mas muito ainda há de se fazer em termos de acessibilidade. É um processo que tem que ser percorrido de maneira contínua”, observou a presidente da Comissão Eleitoral do CMDPD, Gizelia Santos Juvenal de Almeida.

“Essas pessoas precisam de uma atenção especial do poder público. A administração municipal de Cuiabá sempre estará com os olhos voltados para essas áreas que desenvolvem políticas públicas e atendem esse tipo de público. Eles atuam como fortes aliados do Poder Executivo”, finalizou o secretário.

Fizeram parte da mesa, o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD) Antônio de Souza Amaral, o presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONEDE) Luiz Carlos Grassi, o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Edilson Odilon, o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (Crea-MT), João Pedro Valente, o superintendente Estadual de Políticas Públicas da Pessoa com Deficiência da Casa Civil, Taís Paula e o presidente da Fraternidade Cristã da Pessoa com Deficiência Mário Lúcio Guimarães de Jesus.

O Conselho tem entre suas finalidades e competências formular e encaminhar propostas junto à Prefeitura, bem como assessorar e acompanhar a implementação de políticas de interesse das pessoas com deficiência promovendo atividades que contribuam para a efetiva integração cultural, econômica, social e política desse público, garantindo a representação destas pessoas em conselhos municipais, nas áreas da saúde, habitação, transporte, educação e outras.