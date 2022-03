Profissionais da Educação recebem homenagem no dia 8 de março

Composta majoritariamente por mulheres (71% dos 6.302 servidores), tanto na área meio quanto na área fim, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou uma série de homenagens ao dia delas, nesta terça-feira (8). Na sede da Pasta, lembrancinhas compostas por esmalte, lixa, bem-casado e um bilhetinho foram entregues a cada servidora e um grande café-da-manhã foi servido no auditório.

A secretária Suelen Alliend fez questão de cumprimentar cada uma e proferiu um discurso dedicado a todas. “Estamos aqui hoje para lembrar o que vocês representam para a Secretaria de Saúde: mulheres guerreiras, valorosas, super dedicadas, mães, mulheres que trabalham numa rotina pesada. Mas nós mulheres temos esse dom de fazer tudo isso. Poderia passar horas falando sobre as qualidades e merecimento de vocês, mas resolvemos fazer uma singela homenagem, que é de coração, para demonstrar o tamanho da importância que vocês têm para nós. Feliz dia das mulheres para todas!”, disse.

Para a secretária-adjunta de Atenção Secundária, Ádila Andrade, a SMS concentra um time de mulheres que levam para a carreira as qualidades de quem se dedica com amor ao público, como se fosse alguém da família. “Eu me sinto realmente empoderada, forte, guerreira, mãe, filha, lutadora! E acredito que nós mulheres já estamos mudando este mundo! Esta é uma secretaria onde predomina a presença das mulheres e o que me deixa mais feliz é perceber o compromisso e a vontade delas em realmente salvar vidas. São mulheres que se colocam como mães, como filhas, como cuidadoras. É perceptível que isso faz muita diferença!”, afirma.

O secretário-adjunto de Gestão em Saúde, Gilmar Cardoso, destacou que a SMS é comandada por uma mulher e que tem aprendido cada vez mais trabalhando em um ambiente composto em sua maioria por mulheres. “Gostaria de dizer do privilégio que é trabalhar com vocês, tenho aprendido muito, sinto uma gratificação muito grande. Parabéns para vocês!”, disse.

Já o secretário-adjunto de Atenção Primária, Edemir Xavier, ressaltou a importância das mulheres perante a sociedade “Podemos ver dentro da própria secretaria o quão valoroso é o trabalho de todas vocês. Tenho certeza que todos os homens aqui reconhecem a capacidade de cada uma de vocês. Não tem diferença. É ignorante o homem que tem alguma dúvida sobre a capacidade que a mulher tem dentro da sociedade. Quero parabenizar a todas e cumprimentar a secretária Suelen, que é mulher, técnica e que tem estimulado o nosso trabalho. Aqui está a prova maior do valor de cada uma vocês”, elogiou.

O secretário-adjunto de Atenção Terciária, Oscarlino Alves, realizou uma homenagem às mulheres que atuam na Central de Regulação do Município, reforçando a força da mulher na área da Saúde. “As mulheres são grande maioria na saúde pública e privada, vocês são a grande força motriz dessa Saúde que a gente tem, vocês que fazem a Saúde funcionar em todas as áreas, na área meio e na área fim”, disse, complementando ainda que, além da jornada de trabalho, muitas mulheres desempenham tripla jornada dentro de casa, cuidando de seus familiares.

Mais homenagens

Homenagens às mulheres – tanto servidoras, quanto pacientes – foram organizadas em diversas unidades básicas de saúde, como do Residencial Ilza Terezinha Picolli Pagot, que contará com três dias de programação especial para as pacientes, com palestras sobre Saúde Bucal, Alimentação saudável e fisioterapia, realização de exames de Papanicolau, cálculo de IMC (Índice de Massa Corporal), consultas, entrega de lembrancinhas, sorteio de brindes e coffee-break.

Na UBS Jardim União/Jardim Florianópolis houve apresentação teatral, corpo de ballet do projeto Flauta Mágica, apresentação de um projeto social que leva artes marciais para a comunidade, palestras da Polícia Militar sobre a Patrulha Maria da Penha; dos profissionais do CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) sobre os programas do governo para as mulheres, e da equipe da UBS sobre saúde bucal, juntamente com entrega de kits odontológicos. As mulheres da comunidade atendidas na UBS também foram agraciadas com um chá da tarde.

Nos polos de vacinação da UNIC Beira Rio e drive-thru da UFMT, as mulheres foram homenageadas com café da manhã e entrega de carta às mulheres que foram se vacinar. Um café da manhã também foi dedicado às servidoras que trabalham no Centro de Testagem da Covid-19, anexa à policlínica do Coxipó.