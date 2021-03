Profissionais da Educação recebem homenagem simples e cheia de reconhecimento

O Dia Internacional da Mulher foi de surpresas e reconhecimento à dedicação e ao profissionalismo para as servidoras da Secretaria Municipal de Educação. Na chegada ao trabalho elas foram recebidas com lembranças, que simbolizaram a admiração e o respeito por cada uma. Em tempos de medidas ainda mais rígidas a fim de conter o contágio pelo novo coronavírus, na Secretaria Municipal de Educação, que desde a semana passada está trabalhando em regime de home office e revezamento, a data não foi esquecida.

Com mais de 9 mil profissionais, a grande maioria formada por mulheres, e sob o comando de duas mulheres, a secretária Edilene de Souza Machado e a secretária adjunta, Débora Marques Vilar, a Secretaria Municipal da Educação, na gestão humanizada do prefeito Emanuel Pinheiro, está vivendo um dos momentos de maior avanço dos últimos anos. Com sensibilidade, conhecimento e entrega, num momento tão difícil para a humanidade, mais uma vez as profissionais da Educação, mostraram o quanto são comprometidas com a comunidade e, em especial, com os estudantes.

Antonieta Fortunata Marcondes Arruda, presidente do Conselho Deliberativo da Unidade Educacional (CDUE), Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Profª. Gracildes de Melo Dantas, localizada no bairro Altos da Glória, é um exemplo. Técnica em Nutrição Escolar (TNE) há 20 anos ela se dedica as crianças. “Quando me perguntam quantos filhos eu tenho, digo que tenho 200. Cuido deles, alimento, dou conselhos e carinho. Me sinto recompensada quando percebo que estou cuidando da segunda geração de crianças da minha comunidade”, disse ela.

Nesse dia da mulher, Nieta como é carinhosamente conhecida, lembra com orgulho dos papeis que desempenha – de mulher, mãe, companheira, dona de casa, profissional e educadora – e, num momento tão desafiador para adultos e crianças, fala o quanto é importante estar próximo do outro. “Todos os dias são das mulheres e, precisamos comemorar, mas ainda temos algumas lutas. E, nesse momento de pandemia, precisamos estar mais unidos, todos os profissionais da Educação”, disse ela ao afirmar que sente falta das crianças e, está acompanhando todos. “Eu amo o que eu faço e, quando se tem organização, conseguimos estar presente em casa e desempenhar nossa profissão com orgulho e satisfação”.

Aliás, desafio é uma palavra que cabe muito bem às profissionais da Educação. Sem nunca terem estado em frente às câmeras elas avançaram e em 2020, conquistaram espaços importantes para não parar de ensinar.

Gisele Marcondes, diretora da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Vereador Paulo de Campos Borges, no bairro Jardim Industriário, disse que sempre sonhou em ser professora. Neste dia ela falou sobre o momento especial que está vivendo, a pandemia, e como está enfrentado a situação como mãe, mulher e profissional.

“Gestar e gestão e no bojo de tudo isso uma pandemia. Mesmo após um ano no Brasil pouco sabemos sobre o combate efetivo e o pouco que sabemos depende do esforço de todos em pensar ações coletivas de distanciamento e isolamento. Como agir diante de tudo isso? Mais uma vez a força de vontade aliada a delicadeza da mulher, de pensar em mil formas de atender a comunidade escolar se fez presente, o discernimento e alteridade de se colocar no lugar do outro, buscando nas diversas mídias sociais e ferramentas aliadas para conseguir alcançar o maior número de pessoas. Sinto que sou agraciada por trabalhar em uma rede de ensino que zela e protege o trabalhador, vejo isso em cada decreto. O home office veio como uma necessidade e acalento ao coração de mãe de um bebê pequeno, que em meio a atenção aos grupos, amamenta, e pensa em como ajudar as famílias a aprenderem e ensinar junto com seus filhos. A maternidade me completou como mulher, o home office me ajudou como filha e família e a gestão me completa como profissional. Me sinto amparada graças a uma gestão humanizada que valoriza o seu profissional”, disse.

A secretária de Educação Edilene de Souza Machado gravou uma mensagem para as profissionais da Educação. Ela parabenizou a todas pelas conquistas e lembra que o dia de hoje é também um momento de reflexão sobre o papel da mulher na sociedade. “Nós, profissionais da Educação, mulheres, mães, donas de casa, somos fortes e determinadas. Precisamos nos valorizar pela nossa capacidade profissional e humana. Na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro temos muito a contribuir com uma participação ativa para a construção de uma sociedade mais justa e humana”, destacou.

A secretária adjunta de Educação, Débora Marques Vilar parabenizou as mulheres que ajudam a construir a educação de Cuiabá. “Não só hoje, mas que todos os dias possamos receber o reconhecimento por todas as conquistas, pelas lutas pela igualdade social e por mais oportunidades”, falou.

O prefeito Emanuel Pinheiro lembrou que não somente o dia 8 de março é o dia da mulher. “A mulher traz a marca da gestão, comprometimento e humanidade. Que esse dia seja sempre especial, de reconhecimento por tudo que elas significam para a sociedade, como profissional e como mulher”, ressaltou.