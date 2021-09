Profissionais da Equipe Multidisciplinar de Atendimento passam por capacitação para acompanhar pacientes desospitalizados

Com a chegada dos novos profissionais para integrar a EMAD – Equipe Multidisciplinar de Atendimento Domiciliar, a coordenadora do Programa Melhor em Casa (atendido pela EMAD), Joelma Toledo, realizou uma capacitação para os novos servidores, para explicar o trabalho da equipe, com ênfase na desospitalização de pacientes das unidades hospitalares de Cuiabá.

A desospitalização é realizada para oferecer um atendimento digno às pessoas que estão hospitalizadas por muito tempo nas unidades hospitalares. São observados os pacientes com quadros clínicos estáveis que possibilitem a continuação do tratamento em casa.

“Mostramos o fluxo de trabalho das equipes EMAD, agora que todos os recursos humanos foram reestruturados. Falamos sobre a importância da desospitalização, como acontece esse fluxo, além de discutirmos sobre a portaria 825/2016, que é o que rege todo o trabalho dos serviços de atendimento domiciliar”, comentou Joelma.

Ela revelou que já existe um fluxo para a desospitalização e a realização do acompanhamento dos pacientes nesta situação. Quando o médico que acompanha um paciente elegível para a desospitalização, ele aciona o serviço social, faz a solicitação da avaliação da equipe EMAD e a assistente social entra em contato. Eles nos mandam um formulário com as informações do paciente, já com todos os relatórios dos profissionais envolvidos no cuidado dele. Cada profissional do EMAD lê o relatório da sua área de atuação para verificar o que o paciente vai precisar. Nós enviamos a devolutiva por email dizendo dia e horário que vamos visitar o paciente no hospital. Na data marcada, o médico e o enfermeiro da EMAD da região de onde o paciente mora realizam a visita, para verificarmos quais os serviços que ele precisará para a continuidade do trabalho em casa e acompanhamento da nossa equipe”, explicou a coordenadora.

Joelma disse ainda que os novos servidores precisam entender a diferença do serviço da EMAD para o serviço de home care. “Alguns pacientes precisam de visitas semanais, outros precisam de visitas diárias, cada paciente é diferente um do outro. Essas explicações são necessárias porque os servidores precisam entender que aqueles pacientes que têm uma complexidade maior no ato da admissão, vai ter uma necessidade de acompanhamento em um intervalo de tempo menor. Precisamos ter isso claro para que possamos dar continuidade aos cuidados”, acrescentou.

Atualmente a EMAD conta com seis equipes: 2 na regional Sul, 2 na regional Norte, 1 na Leste e 1 na Oeste. Cada equipe conta com 1 médico, 1 enfermeiro, 3 técnicos de enfermagem e 1 fisioterapeuta. Além disso 2 assistentes sociais, 1 fonoaudióloga, 1 farmacêutico e 1 psicóloga dão suporte às equipes. “Hoje atendemos em casa cerca de 80 pacientes e estamos com 30 solicitações de desospitalização em andamento, entre hospitais, UPAs e Policlínicas”, concluiu Joelma.