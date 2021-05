Profissionais da imprensa devem se atentar aos documentos necessários para vacinação contra a covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) solicita aos profissionais da imprensa contemplados com a vacinação contra a covid-19 que:

– Se apresentem aos polos de vacinação devidamente munidos de todos os documentos necessários. São eles: QR code impresso do agendamento; documento oficial com foto; comprovante de endereço; DRT e declaração da empresa onde atua ou declaração do Sindjor-MT.

– Importante lembrar que os dados cadastrais do cartão SUS devem estar atualizados, o que pode ser feito através do aplicativo Conecte SUS ou procurando qualquer unidade básica de saúde.

– Válido esclarecer ainda que não é possível escolher a vacina que será aplicada, a não ser no caso de grávidas, puérperas ou pessoas com alergia a componente de determinada vacina, o que deve estar atestado por um médico.