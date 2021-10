Profissionais da saúde podem se inscrever em curso para aplicação de insulina em paciente com diabetes

Os profissionais da saúde de Mato Grosso podem se inscrever gratuitamente no curso sobre segurança do paciente com diabetes na administração de insulinas. A capacitação ocorrerá virtualmente no dia (13.10), das 14h às 18h.

O treinamento é realizado pelo Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia (INAFF), em parceria com o Ministério da Saúde, Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde do Distrito Federal e de Mato Grosso e da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), por meio da Superintendência de Assistência Farmacêutica. A ação ainda conta com o apoio da farmacêutica Novo Nordiskm e de profissionais e pesquisadores de referência na Educação em Diabetes.

As inscrições podem ser feitas até às 11h do dia (13.10). A certificação para os participantes será após a participação no encontro ao vivo e desenvolvimento das atividades na plataforma de educação à distância do MOODLE/INAFF.

A superintendente de Assistência Farmacêutica de Mato Grosso, Lucí Emília Grzvbowski de Oliveira ficará à frente da abertura da capacitação.

A iniciativa pretende capacitar farmacêuticos e outros profissionais da saúde no âmbito da atenção básica, quanto ao uso do dispositivo Caneta de Insulina humana NPH ou regular, disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) para pacientes com Diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2, com necessidade de insulinoterapia.