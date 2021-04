Profissionais das forças de segurança começaram a ser imunizados

O segundo polo de vacinação de Cuiabá começa a funcionar nesta segunda-feira (12) no Sesi Papa, na modalidade drive thru. A vacinação começará às 9h e serão imunizados os idosos de 65 a 69 anos com a primeira dose. Aqueles que estiverem neste grupo, mas estão impossibilitados de serem vacinados na modalidade drive thru, poderão se dirigir ao Centro de Eventos para receber a vacina. Importante que os agendados levem o QR Code impresso, para agilizar o registro da vacina no sistema do Ministério da Saúde.

Apesar de ser drive thru, o polo do Sesi Papa terá um local de pós vacina, como preconiza a bula das vacinas. “Assim como no Centro de Eventos, fizemos um espaço onde os vacinados deverão esperar por 15 minutos dentro dos seus carros após serem imunizados. Teremos um contêiner refrigerado para fazer atendimento médico caso alguém tenha alguma reação e também haverá no local uma ambulância de prontidão”, explicou Valéria de Oliveira, coordenadora da campanha de vacinação.

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, destacou que, desde o dia em que apresentou à sociedade o plano municipal de imunização contra a covid-19, no dia 18 de janeiro, já havia previsão de descentralização da campanha. “Eu durmo e acordo todos os dias pensando em vacinação. Não medimos esforços para garantir o atendimento e mantemos equipes empenhadas e trabalhando quase 24 horas. Minha determinação sempre foi a de que à medida em que grandes remessas de doses fossem chegando e o público alvo também fosse crescendo”.

A campanha de vacinação no Centro de Eventos seguirá vacinando com primeira dose os idosos de 70 a 74 anos e aqueles acima de 75 que ainda não receberam nenhuma dose. “Temos idosos acima de 75 que ainda não conseguiram se vacinar. Aqueles que estão cadastrados no site já estão na lista de espera e devem consultar seu cadastro para verificarem o dia e horário que deverão comparecer ao polo de vacinação. À princípio apenas os agendados para segunda e terça-feira receberão a agenda no cadastro. Aqueles que não tiverem recebido a agenda ainda, terão a vacina marcada para os próximos dias”, ressaltou Valéria.

Após o cadastro estar pronto, para saber o dia e horário do agendamento, siga os seguintes passos:

-Entre no site www.cuiaba.mt.gov.br e clique no banner do “Vacina Cuiabá”;

-Clique em PRÉ CADASTRO;

-Clique em CONSULTAR CADASTRO;

-Preencha com o número do CPF e clique em CONSULTAR CADASTRO;

-No fim da página, aparecerá a data e o horário do agendamento. Clique no desenho da impressora para gerar o QR Code. Imprima ou tire um print do QR Code para levar no dia que for se vacinar.

-Caso a pessoa tenha feito o cadastro no site, mas ainda não apareceu seu agendamento, ela entrará em uma fila de espera e será agendada nos próximos dias, sempre seguindo por ordem cronológica de cadastro.