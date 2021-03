Profissionais de saúde da Seplag adotam método para conscientizar servidores na pandemia

Os profissionais de saúde e segurança no trabalho da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) têm adotado o método de roda de conversa online para dar continuidade às ações de combate e prevenção à covid-19. A iniciativa é da Coordenadoria de Segurança e Saúde no Trabalho (CSST/Seplag) da área sistêmica da pasta.

De acordo com o secretário Basílio Bezerra a ação tem o objetivo de abordar assuntos como medidas de biossegurança, cuidados diários para prevenção ao novo coronavírus e a promoção da saúde mental e bem-estar psicossocial dos servidores. “Temos feito várias ações de conscientização com os servidores no sentido de prevenir a disseminação da covid-19. Pedimos a todos que respeitem as medidas recomendadas pelos órgãos de saúde”.

A escolha do método roda de conversa visa solucionar entraves que surgem no ambiente de trabalho. O encontro a partir de perguntas e da chamada escuta ativa, permite que o servidor ouça e seja ouvido, além de fazê-lo compreender as dificuldades geradas no decorrer de um processo ou situação.

A coordenadora de Segurança e Saúde no Trabalho, Katya Rodrigues, explica o motivo da roda de conversa virtual. “Trouxemos este espaço de diálogo com os servidores para que todos possam buscar o autocuidado, o cuidar de si e cuidar do outro”.

Além disso, são abordadas temáticas relacionadas à ansiedade, depressão, medo, estresse e reações comuns durante esse período pandêmico. Após uma breve reflexão surge a pergunta. “Servidor, como você tem lidado com as suas emoções dentro das circunstâncias atuais?”

“Esse momento tem sido importante para compreender o que a equipe da CSST tem observado na Seplag. O motivo da dificuldade de adesão e manutenção de alguns procedimentos repassados desde início da pandemia da covid-19 no Estado”, conclui Rodrigues.

Para participar, o gestor da equipe deve enviar um e-mail solicitando a ação para o endereço csstsistemica@seplag.mt.gov.br

Mais informações pelo telefone (65) 99222-4568.

Ações realizadas

Já foram realizadas três rodas de conversa nas unidades de gestão de pessoas da área sistêmica, superintendências de finanças e da Escola de Governo.

A CSST da área sistêmica vem atuando desde março passado com um planejamento preventivo de controle do risco de contaminação e disseminação da Covid-19, por meio da divulgação de informativos de cuidados e higiene ocupacional e a implantação do plano de contingência em 10 unidades da Seplag-MT que apresentavam maior vulnerabilidade, bem como o envio para todos os servidores do Poder Executivo de áudios psicoeducacionais e de vídeos para a manutenção da vida saudável.

(Supervisão de texto D’Laila Borges)