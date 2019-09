Profissionais que atuam em investigações de roubo de veículos e ações de trânsito são treinados

Assessoria | PJC-MT

Treze mandados de prisão preventiva contra criminosos envolvidos em crimes patrimoniais foram cumpridos pela Polícia Judiciária Civil, na sexta-feira (20.09), na operação “Uniforme Dobrado”, deflagrada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Várzea grande.

O trabalho desencadeado com base em investigações da Derf-VG, integra a operação da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) “Ordem Pública”, e resultou além do cumprimento das ordens judiciais, em três prisões em flagrante.

Entre os presos está Jonathan Silva de Moura, investigado pela autuação em diversos roubos em Várzea Grande. O suspeito também foi alvo da “Operação Coligados”, deflagrada em dezembro de 2017, com objetivo de desarticular uma associação criminosa que se dedicava a prática de roubos no município. Jonathan chegou a ser preso no mês de agosto deste ano, no distrito de Bonsucesso, porém, já se encontrava novamente em liberdade.

Outro detido na operação foi Lucas Pires da Costa. O suspeito foi preso em flagrante no último dia 07 de setembro, pela prática de roubo a uma casa no bairro Ipase. Ele era investigado pela Derf-VG por outros roubos, com alvo em residências e empresas de Várzea Grande.

Wellingon Machado é investigado pela prática de assaltos a residências, dentre os casos, um roubo ocorrido no bairro Princesa do Sol. O suspeito, Geovanil da Silva, teve o mandado de prisão cumprido por condenação por atuação em roubo majorado.

Kenny Jordan Santos de Oliveira responde a processo por roubo na 6ª Vara Criminal de Cuiabá e também é investigado pela atuação em roubos em Várzea Grande. Também preso na operação, Thadeu Bruno Ribeiro da Silva, é investigado por envolvimento em roubos no município.

Roberth Salviano Bertúlio do Amaral foi preso em flagrante pela equipe da Derf-VG pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O suspeito foi reconhecido pela prática de diversos roubos em Várzea Grande, dentre eles, um caso ocorrido no bairro Cohab Canelas.

Segundo a delegada titular da Derf-VG, a operação tira de circulação, criminosos contumazes atuantes em crimes contra o patrimônio, em especial roubos e furtos. “São suspeitos identificados em investigações da delegacia, com diversas passagens criminais e que em liberdade, retornam a atuar na prática de crimes”, disse a delegada.